Запрет принимать ЧМ и ОИ, нейтральный статус спортсменов и штраф: какие санкции WADA в отношении России утвердил CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу WADA против РУСАДА. CAS встал на сторону международного агентства, однако лишь частично утвердил санкции, которые предлагало WADA. Теперь в течение двух лет российским спортсменам будет запрещено выступать под национальным флагом, а также исполнять гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Россия не сможет принимать эти состязания, а РУСАДА обязано выплатить штраф и компенсировать WADA издержки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). РУСАДА надеялось добиться в Лозанне отмены санкций со стороны WADA, лишившего 9 декабря 2019 года российских коллег статуса соответствия антидопинговому кодексу. WADA также требовало на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

Причиной такого решения WADA послужили выводы комитета по соответствию агентства, обвинившего РУСАДА в фальсификации базы данных московской антидопинговой лаборатории, переданной в январе этого года, и в нарушении условий восстановления агентства в сентябре прошлого года.

Также по теме Два года вместо четырёх: CAS поддержал WADA в споре с РУСАДА, но сократил дисквалификацию для российских спортсменов Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по спору РУСАДА и WADA. Российские спортсмены отстранены на два года до 16...

Слушания прошли в начале ноября 2020 года, а вердикт CAS огласил 17 декабря. Спортивный арбитражный суд принял сторону WADA. Как отмечается в релизе, панель CAS единогласно определила, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс (WADC) и оказалось не способно предоставить WADA базу данных LIMS.

Как следствие, комиссия CAS выпустила ряд распоряжений, которые будут действовать в течение двух лет, с 17 декабря 2020 года до 16 декабря 2022 года. На протяжении этого периода российским спортсменам придётся выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх без национального флага и гимна страны. В частности, на форме атлетов будет запрещено размещать изображения флага или герба Российской Федерации.

Название страны размещать на экипировке не запрещено, но при этом должна присутствовать надпись «нейтральный атлет» (которая должна читаться так же хорошо, как и название страны). Гимн будет запрещено не только играть на соревнованиях в музыкальной аранжировке, но и петь. При этом спортсмены с допинговой историей, отбывшие дисквалификацию, смогут выступать на Играх без ограничений.

Ответственность за будущее восстановление РУСАДА возлагается на само агентство. РУСАДА обязано возместить WADA $1,27 млн, потраченные на исследования базы данных московской лаборатории, а также выплатить 400 тыс. швейцарских франков для компенсации юридических расходов и штраф в размере 10% от своего дохода в 2019 году, но не более $100 тыс.

«Комиссия приняла меры, отражающие характер и серьёзность несоблюдения положений WADA и обеспечивающие защиту спорта от такого бедствия, как допинг. Принятые комиссией меры носят не столь исчерпывающий характер, как того требовало WADA. Однако это не следует трактовать как признание допустимости поведения РУСАДА или российских властей. При принятии решений комиссия ограничивается полномочиями, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством, в частности WADC и Международным стандартом по соответствию Кодексу подписавшихся сторон. Комиссия рассмотрела вопросы соразмерности наказания характеру допущенного нарушения и, в частности, необходимость осуществления культурных изменений и поощрения следующего поколения российских спортсменов к участию в чистом международном спорте», — отмечается в документе.

Утверждённые санкции коснулись также российских государственных чиновников. Они не смогут входить в советы, комитеты и прочие подразделения международных федераций, подписавших Кодекс WADA. Им на два года запрещено посещать чемпионаты мира и ОИ, хотя из этого правила есть ряд исключений.

Кроме того, до 16 декабря 2022 года Россия не сможет проводить крупные состязания или претендовать на организацию таких стартов. Рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе в другие страны уже полученных турниров, если существует такая возможность. При этом на чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 в Казани, ЧМ по хоккею — 2023 и летнюю Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге санкции не распространяются. Матчам футбольного Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге также ничто не угрожает, поскольку они не попадают в указанную CAS категорию турниров. Открытым остаётся вопрос с чемпионатом мира по волейболу. Он запланирован на 26 августа — 11 сентября 2022 года в десяти городах России.

Реакция WADA на итоговый вердикт CAS оказалась смешанной. Так, президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выразил радость по поводу выигранного процесса, но вместе с тем заявил о разочаровании из-за того, что комиссия CAS одобрила не все рекомендации. По его словам, соразмерным наказанием для России был бы именно четырёхлетний срок дисквалификации.

Также по теме «Отводят от себя внимание»: в России возмутились требованием братьев Бё извиниться за допинговые скандалы Норвежские биатлонисты провоцируют россиян, чтобы отвлечь внимание от проблем в своей стране. Об этом заявил президент Федерации...

В свою очередь, Антидопинговое агентство США (USADA) резко раскритиковало решение CAS по российским атлетам и назвало его «катастрофическим ударом по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона».

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил журналистам, что не приветствует решение CAS. По его словам, ОКР считает недопустимым запрет на посещение Олимпийских и Паралимпийских игр государственными лицами. Поздняков также уточнил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде как команда НОК.

«Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо наказания РУСАДА и, как следствие, санкций в отношении участников процесса. Суд не в полной мере учёл аргументацию и доводы», — констатировал глава ОКР.

Из крупных иностранных чиновников в поддержку российских спортсменов выступил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Он признался, что хотел полного оправдания России.

«Это решение CAS значительно лучше того, что грозило от WADA ранее. Есть повод быть довольным. Что касается решения лишить Россию флага на соревнованиях, то я не считаю его справедливым», — сказал Фазель РИА Новости.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что «из-за ошибок каких-то дядь» российским атлетам не стоит отказываться от поездки на Олимпиаду. По мнению знаменитого специалиста, спортсмены тренируются с четырёхлетнего возраста и не должны страдать по чужой вине.

Почётный президент ОКР Виталий Смирнов счёл снижение срока отстранения России до двух лет серьёзным прогрессом. На его взгляд, ОКР предпринимал верные шаги для постепенной нормализации ситуации.

«Сняты ограничения на участие спортсменов: ранее им вменялась необходимость специальной сдачи тестов и прочее, теперь они будут допущены на общем основании, как и спортсмены других стран. Затем будет устранён запрет на участие руководства и представителей Олимпийского комитета России», — предположил Смирнов, которого цитирует ТАСС.