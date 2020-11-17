«Отводят от себя внимание»: в России возмутились требованием братьев Бё извиниться за допинговые скандалы

Норвежские биатлонисты провоцируют россиян, чтобы отвлечь внимание от проблем в своей стране. Об этом заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, комментируя требование братьев Тарьея и Йоханнеса Бё принести официальные извинения за допинговые скандалы. В свою очередь, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подчеркнул, что за прошлые ошибки должны отвечать не спортсмены, а руководители СБР. А комментатор Дмитрий Губерниев напомнил о разбирательствах в отношении самих норвежцев.

С приближением даты оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA), который должен решить судьбу отечественного спорта на ближайшие несколько лет, нарастает и градус напряжения. Особенно это касается биатлона, где атлеты продолжают страдать из-за скандалов прошлых лет.

В России широкий резонанс вызвали очередные неоднозначные заявления братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, прокомментировавших ход судебного разбирательства.

«Главное — это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А затем уже нужно продолжать. Мне кажется, именно таким способом можно вернуться к соревнованиям и вернуть симпатии всего спортивного мира. Россия — крупнейшая биатлонная нация, которой, к сожалению, уже нет. Но они очень важны для международного биатлона, поэтому надеюсь, что они скоро встанут на ноги», — цитирует Бё-старшего «Чемпионат» со ссылкой на норвежское издание Dagbladet.

С его мнением согласился и Йоханнес, выразивший надежду на то, что Россия примет все необходимые меры, чтобы избежать своих прошлых ошибок. По его словам, такие требования выдвигают не только они, но и всё биатлонное сообщество.

Братья Бё нередко критикуют российских спортсменов, однако требование принести официальное извинение спровоцировано шквал критики.

«Российские спортсмены ни перед кем не должны извиняться. Они должны выходить на старт и доказывать своё превосходство. Биатлонисты из других стран просто нас боятся. Национальные сборные СССР и России — самые сильные!» — прокомментировала слова спортсменов двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Но есть и иная позиция. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов согласился с норвежцами в том, что Россия должна признать свою вину, так как, по его мнению, допинговые скандалы возникали не на пустом месте. При этом извинения должны приносить не биатлонисты перед своими же коллегами, а ответственные за ошибки руководители спорта.

«Нужно извиняться не перед норвежцами, а перед любителями биатлона, перед россиянами. В первую очередь это должны сделать Сергей Кущенко, Виктор Майгуров. Вот эта вся бригада… Скажу норвежцам так: я с уважением отношусь к вашей стране, но научитесь сопли вытирать на финише! А то когда норвежцы финишируют, то у них висит по 5—10 см на бороде, включая самых великих. Вы посмотрите на бледные лица норвежцев. Узаконенные астматики — неужели вся страна астматики? Вы занимайтесь своим делом, братья Бё! Биатлон без вас не погибнет!» — приводит слова Тихонова Sport24.

В свою очередь, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев резко раскритиковал слова Бё. Он предположил, что с помощью подобных заявлений норвежцы отвлекают внимание от собственных проблем.

«В этой ситуации лучше всего подходит афоризм про тех, кто громче всех кричит: «Держи вора!» Они отводят от себя внимание. С норвежцами всё давно понятно. Легализованные допингисты. Надо переть своей дорогой и не обращать внимания на всяких шавок, которые тявкают. Надеюсь, что моя страна больше никогда не будет извиняться. Перед кем извиняться-то? Они того не стоят. Все эти доклады Ричарда Макларена, слова иуды Григория Родченкова. Всё же передёрнуто. Поэтому моя позиция, что Россия не должна извиняться перед такими людьми», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

В стороне не остался и известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил абсурдность требования, напомнив о том, что и сами норвежские спортсмены нередко попадались на нарушениях антидопинговых правил, однако оказывались оправданными.

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«Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Союз биатлонистов России (СБР) был лишён международного статуса в декабре 2017 года из-за многочисленных эпизодов нарушения допинговых правил. Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул ряд требований для восстановления членства, однако возникновение новых скандалов тормозило этот процесс. Последними россиянами, чью вину после апелляций подтвердил CAS, стали Евгений Устюгов и Ольга Зайцева, они были лишены медалей Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи.

В то же время положительным моментом для отечественного биатлона могут стать выводы независимой комиссии IBU, анализировавшей связь между прежним руководством организации и допинговыми делами россиян. Предполагалось, что экс-президент Андерс Бессеберг скрывал данные о положительных пробах. Однако в ходе многомесячного расследования выяснилось, что это не так. Соответствующий доклад был сделан на последнем конгрессе союза.

Тем не менее дела некоторых спортсменов остаются открытыми и пока неизвестно, когда будет вновь рассматриваться вопрос восстановления СБР.