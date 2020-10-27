«Решение выглядит смехотворно»: как CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала бывшего отечественного биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении правил. Все его результаты с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы. Таким образом, экс-спортсмен может лишиться трёх олимпийских медалей, полученных на Играх в Ванкувере и Сочи. Адвокат Устюгова Алексей Панич назвал подобное решение смехотворным и объявил о намерении подать апелляцию.

«Данное решение говорит об отсутствии независимости»

О признании Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил стало известно во вторник утром, 27 октября. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего спортсмена Алексей Панич. По его словам, антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) аннулировала все результаты экс-биатлониста в период с 24 января 2010-го по конец сезона-2013/14. При этом юрист сообщил, что данный вердикт не является окончательным и будет обжалован в CAS в течение 21 дня.

Панич назвал решение CAS ADD «смехотворным» и подчеркнул, что оно является «копией заявления Международного союза биатлонистов о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования». Адвокат отметил, что дело Евгения о нарушении антидопинговых правил было закрыто в 2018 году, однако IBU, по словам юриста, вновь возбудил дело без каких-либо новых доказательств.

«Это вопиющее нарушение общепризнанного принципа res judicata. CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил своё мнение и в нарушение правовых норм направил своё заявление в некомпетентный орган», — приводит слова Панича ТАСС.

Юрист также возмутился тем фактом, что арбитр не принял во внимание результаты генетических исследований, подтвердивших наличие у Устюгова мутаций, которые привели к тому, что в организме бывшего спортсмена постоянно повышен уровень гемоглобина.

«Арбитр отказался учитывать даже официально взятые IBU пробы в 2017 году, также содержащие повышенные показатели гемоглобина. Арбитр сделал абсолютно нелепый вывод о том, что повышенный гемоглобин в пробах 2017-го объясняется тем, что Устюгов просто продолжал принимать запрещённые вещества», — добавил он.

Панич напомнил, что за всю карьеру у его клиента не было ни одной положительной пробы на допинг. Отрицательный результат дал и тест за 2017 год, когда бывший биатлонист уже прекратил выступления.

«Таким образом, данное решение говорит об отсутствии независимости CAS ADD, а также содержит множество нарушений правовых норм. Мы верим в невиновность Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца», — подытожил адвокат.

Между тем Россия после вынесения вердикта по Устюгову рискует лишиться сразу трёх олимпийских медалей. На ОИ-2010 в Ванкувере Евгений стал одним из немногих отечественных спортсменов, кто сумел порадовать болельщиков.

Он завоевал золото в масс-старте и помог российской сборной (компанию ему составили Иван Черезов, Антон Шипулин и Максим Чудов) занять третье место в эстафете. Впрочем, если Россия и останется без этих наград, то не опустится ниже в медальном зачёте, сохранив 11-е место с двумя золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами.

Зато француз Мартен Фуркад может стать шестикратным олимпийским чемпионом, ведь в Канаде в масс-старте он уступил именно Устюгову и занял вторую строчку.

А вот по итогам домашней Олимпиады страна рискует лишиться лидерства в медальном зачёте. В Сочи Устюгов вместе с Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым вновь первенствовал в эстафете. Если результат будет аннулирован, Россия опустится на второе место, пропустив вперёд Норвегию.

«Заокеанские товарищи ищут причины, чтобы докопаться до наших спортсменов»

В России решение CAS ADD вызвало возмущение. Так, член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодёжи Михаил Свищёв заявил, что на отечественный спорт уже давно идёт мощная атака.

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«Насколько я понимаю, Устюгов уже доказывал, что в его случае повышенный уровень гемоглобина является следствием генетических мутаций, которые передались ему от родителей. Но мы не можем оценить, так это или не так. Мы с вами не профессионалы, утверждать не можем», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Высказались о произошедшем и прославленные спортсмены, которые в настоящий момент являются депутатами Госдумы. В частности, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев подчеркнул, что Устюгову необходимо подать апелляцию на решение CAS ADD. А трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посетовала, что к атлетам из России «относятся с пристрастием».

«Наверное, нам тоже необходимо делать определённые выводы, играть на опережение, а не ждать, когда заберут олимпийские медали. К сожалению, мы здесь никакой позиции для себя не выработали. Мы идём по тому графику, который нам расписало WADA, принимаем законы, меняем лаборатории, проводим обследования. Но при этом должен быть и свой собственный график работы», — заявила Роднина.

В свою очередь, бывший президент СБР Владимир Драчёв сказал, что бывшему спортсмену следует подать апелляцию. А двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил удивление, что допинг-пробами с Олимпийских игр в Ванкувере заинтересовались только во время ОИ-2014 в Сочи.

Это же возмутило двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко. Он посоветовал антидопинговой службе «проверять всех подряд», а не только российских спортсменов. Также он усомнился в том, что соответствующий орган является независимым.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия «находится под колоссальным западным давлением».

«Причём здесь Ванкувер, мне вообще непонятно. Больше десяти лет прошло с момента победы. Я ещё могу допустить, что произошло в Сочи, но я не понимаю, почему так затягивает решение WADA. Сейчас оказались заложниками невинные спортсмены — Волков, Шипулин, Малышко. Они совершенно не виноваты. Почему в WADA раньше не сказали, что существуют какие-то подозрения на то, что у Устюгова проблемы с допинг-пробами?.. Вне всякого сомнения, это совершенно избирательный подход. До сих пор всем всё равно на решение с бегуном из Великобритании Мо Фарой, который все четыре олимпийские медали выиграл на допинге», — приводит слова Васильева Sport24.

«Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме»

В апреле 2018 года в СМИ появилась информация о расследовании в отношении Устюгова из-за аномальных показателей крови. Позднее Драчёв, который к тому моменту был ещё президентом СБР, подтвердил эту информацию, но заявил, что вина Устюгова не была доказана.

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В феврале 2020-го Драчёв сообщил об открытии нового дела IBU в отношении Евгения.

Тогда же Международный союз биатлонистов сообщил о дисквалификации Устюгова, а также Светланы Слепцовой. Были аннулированы все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, он лишился золотой медали ОИ-2014. Сам Устюгов назвал произошедшее «беспределом».

«Просто бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен, какие-то эксперты вот так запросто заявляют, будто в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель — мифические файлы. Ни того ни другого мне даже не показали. Видимо, потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично, и это при том, что я двукратный олимпийский чемпион и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной пробы, я сдавал десятки тестов, и большинство из них — за рубежом. Буду подавать апелляцию в CAS. Юристы этим уже занимаются», — приводит слова Устюгова ТАСС.

В начале марта бывший спортсмен подал апелляцию в CAS. Рассмотрение дела изначально было назначено на 20 октября, однако в итоге заседание перенесли на 27-е число.