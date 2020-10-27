Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону

Короткая ссылка
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону
  • РИА Новости

«Я не просто следил за этой темой, а принимал непосредственное участие в этом деле — присутствовал на заседаниях. Пока я был руководителем СБР, старался быть в курсе событий и оказывать необходимую помощь. Сегодняшнее решение жёстко бьёт не только по Евгению Устюгову, но и по всему российскому биатлону, по всем нашим заслуженным победам с 2010 по 2014 год. Ситуация для российского биатлона крайне сложная, но ещё остаётся надежда на апелляцию», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что адвокат Устюгова назвал смехотворным решение антидопинговой панели CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить