Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.

«Я не просто следил за этой темой, а принимал непосредственное участие в этом деле — присутствовал на заседаниях. Пока я был руководителем СБР, старался быть в курсе событий и оказывать необходимую помощь. Сегодняшнее решение жёстко бьёт не только по Евгению Устюгову, но и по всему российскому биатлону, по всем нашим заслуженным победам с 2010 по 2014 год. Ситуация для российского биатлона крайне сложная, но ещё остаётся надежда на апелляцию», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что адвокат Устюгова назвал смехотворным решение антидопинговой панели CAS.