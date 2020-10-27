Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону
- РИА Новости
«Я не просто следил за этой темой, а принимал непосредственное участие в этом деле — присутствовал на заседаниях. Пока я был руководителем СБР, старался быть в курсе событий и оказывать необходимую помощь. Сегодняшнее решение жёстко бьёт не только по Евгению Устюгову, но и по всему российскому биатлону, по всем нашим заслуженным победам с 2010 по 2014 год. Ситуация для российского биатлона крайне сложная, но ещё остаётся надежда на апелляцию», — приводит слова Драчёва ТАСС.
В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.
Ранее сообщалось, что адвокат Устюгова назвал смехотворным решение антидопинговой панели CAS.