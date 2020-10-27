Адвокат Устюгова назвал смехотворным решение антидопинговой панели CAS

Короткая ссылка
Алексей Панич, адвокат российского биатлониста Евгения Устюгова, прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании его клиента виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
Адвокат Устюгова назвал смехотворным решение антидопинговой панели CAS
  • Reuters

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования. Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств. Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил своё мнение и в нарушение правовых норм направил своё заявление в некомпетентный орган», — приводит слова Панича ТАСС.

Он отметил, что арбитр проигнорировал многочисленные доказательства невиновности спортсмена, а также ряд важных процедурных аргументов.

«Таким образом, данное решение говорит об отсутствии независимости CAS ADD, а также содержит множество нарушений правовых норм. Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца», — добавил адвокат.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что CAS ADD аннулировала победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить