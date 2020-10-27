Адвокат Устюгова назвал смехотворным решение антидопинговой панели CAS

Алексей Панич, адвокат российского биатлониста Евгения Устюгова, прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании его клиента виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования. Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств. Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил своё мнение и в нарушение правовых норм направил своё заявление в некомпетентный орган», — приводит слова Панича ТАСС.

Он отметил, что арбитр проигнорировал многочисленные доказательства невиновности спортсмена, а также ряд важных процедурных аргументов.

«Таким образом, данное решение говорит об отсутствии независимости CAS ADD, а также содержит множество нарушений правовых норм. Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца», — добавил адвокат.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что CAS ADD аннулировала победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере.