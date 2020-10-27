Губерниев: после всех решений по Устюгову остаётся только поздравить Фуркада с ещё одной золотой медалью ОИ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о решении антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировать его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
Губерниев: после всех решений по Устюгову остаётся только поздравить Фуркада с ещё одной золотой медалью ОИ
  • РИА Новости

«После всех решений по Евгению Устюгову остаётся только поздравить Мартена Фуркада с ещё одной золотой олимпийской медалью. Много лет буквально умолял Евгения всё подробно объяснить в публичной плоскости, показать, рассказать про кровь, про здоровье, почему закончил так рано, — увы, тщетно. Молчание — путь в тупик! Пойду Фуркаду напишу. И самое печальное — теперь и все наши немногочисленные успехи с 2010 по 2014 год в биатлоне перечёркнуты. Возмущаться сил нет, всё надоело», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Таким образом, аннулированию подлежат результаты Устюгова на Играх в канадском Ванкувере и Сочи, где он завоевал бронзовую и золотую награды в эстафетных гонках в составе сборной России и золото Олимпиады 2010 года в масс-старте.

В январе 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) снова открыл дело в отношении Устюгова. Предыдущее дело, рассмотренное в 2018 году, было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в употреблении допинга.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что решение CAS ADD по Устюгову является ударом по всему российскому биатлону.

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