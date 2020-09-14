Биатлонист Устюгов раскритиковал WADA

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Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов заявил, что Международное антидопинговое агентство (WADA) почувствовало власть и стало действовать в своих собственных интересах, а не защищать интересы чистых спортсменов.
Биатлонист Устюгов раскритиковал WADA
  • © РИА Новости / Евгений Тумашов / СБР

«WADA не кажется мне прозрачной организацией. Они почувствовали огромную власть, и такое ощущение, что это немного снесло им крышу. Я недавно читал, что они готовы отстранить сборную США, если страна не заплатит свой взнос. Извините, но вы пришли защищать спортсменов от допингистов, почему вы принимаете решение о том, допускать кого-то или нет? У них проснулось свое эго: хотим — лишаем, хотим — не лишаем. Они творят что хотят. Я вообще думаю, надо полностью изменить устав организации и набрать туда людей, которые действительно были бы заинтересованы в защите спортсменов, а не их линчевании», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Также биатлонист рассказал о том, что допинг-офицеры нередко посещали его в ночное время

«Они чувствуют себя хозяевами положения. Часто приходили ко мне ночью. У меня есть официальное подтверждение, что они явились в 23:34 и брали у меня анализ крови на гемоглобин для паспорта крови. Извините, любой врач знает, что кровь сдаётся натощак. Многое могло случиться в этот день. Я мог пробежать кросс 50 км, провести тяжёлую тренировку в зале или плотно поесть. А они ставят эти показатели в паспорт крови. Каким нужно быть специалистом, чтобы так делать?» — добавил Устюгов.

В феврале 2020 года бывший российский биатлонист был обвинён в применении допинга и лишён золота Олимпиады-2014. Устюгов обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде, однако инстанция пока  вынесла свой вердикт.

Ранее сообщалось, что умер бывший президент WADA Фейхи.

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