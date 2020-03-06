Биатлонист Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU

Бывший биатлонист Евгений Устюгов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации.

Об этом сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич, слова которого передаёт ТАСС.

Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое завоевал в эстафете. По итогам разбирательств 2017 и 2018 годов у Устюгова не было выявлено никаких нарушений.

Ранее Устюгов заявил, что IBU использовал в его деле те же документы с подписями Родченкова, что и по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной.