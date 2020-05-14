Биатлонист Устюгов считает своё допинговое дело охотой за медалями

Бывший биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал ситуацию вокруг решения Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Действительно, мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS, в полном противоречии с конституцией IBU», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Он отметил, что IBU также предлагает ему прекратить попытки доказать свою невиновность.

«Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они «советуют мне перестать сопротивляться и что всё равно они найдут, за что меня дисквалифицировать». Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто», — добавил бывший биатлонист.

Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое завоевал в эстафете. По итогам разбирательств 2017 и 2018 годов у Устюгова не было выявлено никаких нарушений.

Ранее Алексей Волков заявил, что не был удивлён решением лишить его золота ОИ-2014.