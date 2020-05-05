Волков заявил, что не был удивлён решению лишить его золота ОИ-2014

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков рассказал, что намерен до последнего бороться за золото Игр-2014, которого он лишился из-за дисквалификации за допинг партнёра по команде Евгения Устюгова.

«Апелляция уже подготовлена, вопрос только в том, как скоро в связи с карантинной ситуацией в мире может пройти суд», — рассказал Волков RT.

Он отметил, что намерен бороться до последнего, чтобы вернуть олимпийское золото.

«Как я отреагировал на лишение награды? В свете всего происходящего и постоянного давления на нашу страну, которое имело место на протяжении последних лет, я ждал подобного. Что история не закончена, и что в любой момент те или иные санкции могут коснуться каждого. То есть, психологически после отстранения, а точнее, неприглашения многих российских атлетов на Олимпиаду в Корею, я был готов к любому повороту событий. В 2018-м переживал сильно, сейчас уже, скажем так, мудрости набрался», — добавил спортсмен.

Ранее он заявил, что не боится работать в сборной России по биатлону.