Волков заявил, что не боится работать в сборной России по биатлону

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Чемпион мира по биатлону Алексей Волков заявил, что не побоялся бы войти в тренерский штаб основной национальной команды, если бы получил подобное предложение.
Волков заявил, что не боится работать в сборной России по биатлону
  • © Friso Gentsch / dpa
  • globallookpress.com

«Лично я, как мне кажется, ничего не потерял бы, приняв такое решение, потому что изначально для себя решил: я иду в команду делиться знаниями. Эти знания у меня никто не отберёт. Ну а если они окажутся невостребованными, это тоже опыт, хоть и довольно горький», — рассказал Волков RT.

Он отметил, что ему сложно судит о положении дел в тренерском штабе нынешней команды.

«Поскольку я никогда не был вхож в руководство командой, то не знаю всей сути сложившейся ситуации. Могу только наблюдать за происходящим со стороны, а рассуждать о чём-то даже не имеет смысла. Поэтому и жду, когда наша спортивная жизнь вернётся в нормальное русло, и мы совместно придём хотя бы к какому-то итогу», — добавил спортсмен.

Ранее он заявил, что не опасается того, что может лишится самостоятельности при работе со резервной сборной России по биатлону.

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