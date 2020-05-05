Волков не опасается, что может лишиться самостоятельности при работе со сборной России по биатлону

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков поделился мыслями о своей предстоящей работе в тренерском штабе резервной национальной команды.

«Не опасаюсь ли я, что, начав работать со сборной, могу быть лишён какой бы то ни было самостоятельности? Думаю, в этом у нас с Николаем Князевым проблем не будет. Мы из одного региона, давно знаем друг друга, работали в одной команде ещё в 2011—2012 годах, когда он вошёл в сборную тренером второго состава. Другими словами, какие-то обсуждения тренировочных планов у нас случались неоднократно, и всегда мы приходили к взаимопониманию. Поэтому ситуацию «я сказал так — и будет именно так» я не допускаю в принципе», — рассказал Волков RT.

Он отметил, что нынешняя ситуация в российском биатлоне не является тупиковой.

«Выход есть всегда. Просто в любом конфликте надо выслушивать все стороны», — добавил спортсмен.

Ранее он заявил, что не жалеет о том, что не получилось провести тожественные мероприятия по случаю завершения его карьеры.