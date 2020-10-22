CAS отложил рассмотрение апелляций по делам биатлонистов Устюгова и Слепцовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отложил рассмотрение апелляций по делам российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

По словам адвоката спортсменов Алексея Панича, которые передаёт ТАСС, перенос связан со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что даты новых слушаний пока не согласованы.

В феврале Международный союз биатлонистов (IBU) признал Устюгова и Слепцову виновными в употреблении допинга и дисквалифицировал их на дав года, аннулировав их результаты за сезон-2013/14. Устюгов лишился золотой медали в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, а сборная России — первого места в общекомандном зачёте.

Ранее сообщалось, что биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии.