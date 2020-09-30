Биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии

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Адвокат Алексей Панич заявил, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии по поводу поддельных подписей Григория Родченкова в документах.
Биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«CAS проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу. Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки ещё до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по её результатам. Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, когда выносил вердикт, в частности, по Ольге Зайцевой», — цитирует Панича ТАСС.

По его словам, стороне спортсменок так и не предоставили документы с оригинальными подписями, также не было доказано подлинности подписей.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

24 сентября CAS оправдал Вилухину и Романову, но отклонил апелляцию Зайцевой.

Ранее Зайцева заявила о намерении обжаловать решение CAS по её апелляции на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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