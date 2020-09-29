Биатлонистка Зайцева о решении CAS: я всё равно докажу, что это ложь и обман

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила о намерении обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по её апелляции на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Биатлонистка Зайцева о решении CAS: я всё равно докажу, что это ложь и обман
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Мы пойдем дальше — в Федеральный суд Швейцарии. Я буду обжаловать решение CAS, подавать апелляцию. Я не опускаю руки, уверена в своей правоте — настроена даже решительнее, чем до этого. Наше дело тянули три года, я разозлилась и у меня появилась энергия. Я все равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали. Я полностью не согласна с решением CAS», — цитирует Зайцеву РИА Новости.

По её словам, она будет бороться, даже если апелляция займёт у неё много лет. 

Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

24 сентября CAS оправдал Вилухину и Романову, но отклонил апелляцию Зайцевой.

Ранее Вилухина прокомментировала решение CAS снять с неё и Романовой обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить