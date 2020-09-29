Биатлонистка Зайцева о решении CAS: я всё равно докажу, что это ложь и обман
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«Мы пойдем дальше — в Федеральный суд Швейцарии. Я буду обжаловать решение CAS, подавать апелляцию. Я не опускаю руки, уверена в своей правоте — настроена даже решительнее, чем до этого. Наше дело тянули три года, я разозлилась и у меня появилась энергия. Я все равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали. Я полностью не согласна с решением CAS», — цитирует Зайцеву РИА Новости.
По её словам, она будет бороться, даже если апелляция займёт у неё много лет.
Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.
24 сентября CAS оправдал Вилухину и Романову, но отклонил апелляцию Зайцевой.
Ранее Вилухина прокомментировала решение CAS снять с неё и Романовой обвинение в нарушении антидопинговых правил.