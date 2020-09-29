Биатлонистка Зайцева о решении CAS: я всё равно докажу, что это ложь и обман

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила о намерении обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по её апелляции на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы пойдем дальше — в Федеральный суд Швейцарии. Я буду обжаловать решение CAS, подавать апелляцию. Я не опускаю руки, уверена в своей правоте — настроена даже решительнее, чем до этого. Наше дело тянули три года, я разозлилась и у меня появилась энергия. Я все равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали. Я полностью не согласна с решением CAS», — цитирует Зайцеву РИА Новости.

По её словам, она будет бороться, даже если апелляция займёт у неё много лет.

Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

24 сентября CAS оправдал Вилухину и Романову, но отклонил апелляцию Зайцевой.

Ранее Вилухина прокомментировала решение CAS снять с неё и Романовой обвинение в нарушении антидопинговых правил.