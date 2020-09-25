Вилухина о решении CAS: груз с души упал

Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) снять с неё и Яны Романовой обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Спортсменка также выразила разочарование тем фактом, что вердикт в отношении Ольги Зайцевой был оставлен в силе.

«Новости о решении суда относительно нас с Яной, безусловно, рада. В первую очередь груз с души упал. За этот трёхлетний бой столько воды утекло, некоторые стали сомневаться в моей правде. Но при этом я негодую по поводу решения по Зайцевой: мы знаем, что она невиновна, даже не сомневаемся», — приводит слова Вилухиной ТАСС.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014.