Вилухина о решении CAS: груз с души упал
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- РИА Новости
Спортсменка также выразила разочарование тем фактом, что вердикт в отношении Ольги Зайцевой был оставлен в силе.
«Новости о решении суда относительно нас с Яной, безусловно, рада. В первую очередь груз с души упал. За этот трёхлетний бой столько воды утекло, некоторые стали сомневаться в моей правде. Но при этом я негодую по поводу решения по Зайцевой: мы знаем, что она невиновна, даже не сомневаемся», — приводит слова Вилухиной ТАСС.
Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014.