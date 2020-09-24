CAS отклонил апелляцию Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по делу о нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи-2014.

Её бывшие соратницы по сборной России Яна Романова и Ольга Вилухина при этом были оправданы, сообщает сайт CAS.

Теперь российскую команду официально лишат второго места в женской эстафете. В то же время Вилухина сохранит серебро в спринтерской гонке, которое у неё могли забрать в случае подтверждения нарушения.

Кроме того, суд отменил пожизненный запрет для Зайцевой участвовать в Играх. Впрочем, спортсменка завершила карьеру ещё в 2015 году.

Ранее сообщалось, что четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых перенесла операцию на спине.