CAS отклонил апелляцию Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014
- РИА Новости
Её бывшие соратницы по сборной России Яна Романова и Ольга Вилухина при этом были оправданы, сообщает сайт CAS.
Теперь российскую команду официально лишат второго места в женской эстафете. В то же время Вилухина сохранит серебро в спринтерской гонке, которое у неё могли забрать в случае подтверждения нарушения.
Кроме того, суд отменил пожизненный запрет для Зайцевой участвовать в Играх. Впрочем, спортсменка завершила карьеру ещё в 2015 году.
Ранее сообщалось, что четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых перенесла операцию на спине.