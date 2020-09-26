«Мы будем бороться дальше»: что говорят о решении CAS Зайцева, Вилухина и Романова

Российские биатлонистки намерены и дальше отстаивать свои права. Об этом заявила серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Вилухина после решения CAS оправдать её и Яну Романову по делу об употреблении запрещённых препаратов. Между тем апелляция трёхкратной чемпионки мира Ольги Зайцевой была удовлетворена лишь частично — обвинения в нарушении антидопинговых правил с неё не сняли.

«Это большой шаг вперёд для российского спорта»

СБР надеется на то, что в деле российских биатлонисток в конечном итоге восторжествует справедливость. Об этом в пятницу заявил президент союза Виктор Майгуров, комментируя решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне. CAS полностью оправдал экс-биатлонисток сборной России Яну Романову и Ольгу Вилухину в деле о нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года и вернул последней серебряную медаль спринтерской гонки.

Между тем апелляцию трёхкратной чемпионки мира Ольги Зайцевой суд удовлетворил лишь частично. С неё снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, но не обвинения в нарушении антидопинговых правил. Соответственно, серебряная медаль эстафеты на ОИ-2014 не вернётся к россиянкам. Помимо Зайцевой, на старт в той гонке вышли Вилухина, Романова и Екатерина Шумилова. Тем не менее, по словам Майгурова, Зайцева готова обжаловать решение CAS в швейцарском суде.

Между тем Вилухина, комментируя произошедшее, порадовалась своему оправданию, однако осталась недовольна вердиктом суда по Зайцевой. По словам призёра Олимпийских игр, её бывшая партнёрша по сборной России — последняя, на кого могли пасть подозрения в употреблении запрещённых веществ.

«Человек из комиссии МОК. Она всегда боролась с допингом. Лучшая спортсменка! И её сейчас продолжают избивать, противно от этого... Но мы будем бороться дальше, идём в гражданский суд в Нью-Йорке. Осадок от всего этого остался, несмотря на положительное решение», — цитирует Вилухину ТАСС.

Вместе с тем серебряный призёр ОИ-2014 поблагодарила за поддержку бывшего президента СБР Михаила Прохорова, а также экс исполнительного директора союза Сергея Кущенко.

«Финансовую сторону я бы не смогла потянуть — на защиту потрачены сумасшедшие деньги. И пугает, что если нет финансовых ресурсов на юристов, адвокатов, значит, по умолчанию были бы виноваты. К счастью, Михаил Дмитриевич (Прохоров. — RT) помог, вёл нас от начала и до конца в этом деле и будет продолжать помогать. Спасибо ему огромное, что отстояли одно серебро, сейчас боремся за другое», — добавил Вилухина.

Высказался о решении суда и муж Вилухиной Валерий Иванов. Он заявил, что супруга просто не могла употреблять запрещённые препараты из-за серьёзных проблем с щитовидной железой и сильной аллергии. По словам Иванова, допинг способен убить Ольгу.

Тем временем негодование по поводу решения суда относительно Зайцевой высказала и другая оправданная CAS бывшая биатлонистка сборной России Романова. Вступился за Ольгу и экс-тренер отечественной национальной команды Вольфганг Пихлер.

«Оставлять дисквалификацию Зайцевой неправильно, и за неё надо бороться. Всё равно Вилухину и Романову оправдали, поэтому на 80% это победа и большой шаг вперёд для российского спорта. Верю, что юристы продолжат борьбу в суде и докажут, что Родченков лжёт, а Ольга — чистая спортсменка. Я в этом абсолютно уверен. Нужно идти в гражданский суд. Положительный момент — Зайцева может приехать на Олимпиаду в качестве представителя российской делегации», — приводит слова шведского специалиста «Спорт-Экспресс».

Сама Зайцева призналась, что, когда узнала о решении CAS, на глаза у неё навернулись слёзы.

«Мне тяжело говорить, я просто не понимаю, что происходит. Всё это печально, учитывая, что я ни в чём не виновата... В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне очень грустно», — заявила трёхкратная чемпионка мира.

Наконец, президент ОКР Станислав Поздняков, как и Майгуров, заявил о необходимости изучить мотивировочную часть решения суда, после чего делать дальнейшие шаги.

«Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, всё должно быть чисто»

Помимо отказа снять обвинения с Зайцевой, четверг принёс российскому биатлону ещё одну неприятную новость. IBU временно отстранил от выступлений в турнирах под своей эгидой Екатерину Глазырину «за предполагаемые нарушения антидопинговых правил».

В СБР заявили, что речь идёт, предположительно, о нарушениях, допущенных на внутрироссийских соревнованиях в 2013-м. Также временное отстранение получил бывший биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, в последние годы выступавший за Южную Корею.

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При этом в 2018 году отечественная биатлонистка уже была дисквалифицирована на два года. Все её результаты с 19 декабря 2013-го по 10 февраля 2017-го были аннулированы. Личный тренер Глазыриной, а также её муж Антон Щурбинов пообещал на этот раз «до конца рубиться за правду».

«Пока обвинений никаких нет, есть только временное отстранение. Будем, исходя из этого, двигаться дальше. Настроение боевое, конечно, немного обидно, что так получается. Человек уже всё отсидел, хотя там тоже ничего не доказали. Вот там, в IBU, люди приняли решение, хорошо, но мы спокойно вышли и вернулись на тот уровень, с которого нас скинули, а может быть, и поднялись выше. Видимо, на Кубке мира не нужна им сильная конкуренция. Сообщил, конечно, в сборную. Считаю, что старший тренер Михаил Шашилов должен быть в курсе. Конечно, он был в лёгком шоке. Мало приятного в том, что штаб теряет человека, на которого рассчитывает», — приводит слова Щурбинова РИА «Новости».

А бывший наставник спортсменки Валентина Стремоусова с трудом сдерживала эмоции, когда узнала о вердикте IBU. По её словам, невозможно поверить в то, что Глазырина вновь решилась нарушить антидопинговые правила после двухлетней дисквалификации.

«Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли. Как она выкарабкивалась, как трудно это было, причём в безденежье. Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, всё должно быть чисто. На всех соревнованиях мы созваниваемся с Екатериной. Допинг-офицеры всегда за ней ездят, не думаю, что сейчас за ней что-то может быть. Это история с 2013 года, вот этот шлейф тянется с того времени», — подчеркнула Стремоусова.

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев также отметил, что претензии Международного союза биатлонистов связаны, скорее всего, с прошлым Глазыриной, а не с её настоящим. Помимо этого, он подчеркнул, что во время его работы с национальной командой никаких вопросов к Екатерине ни у кого не возникало.