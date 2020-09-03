«Наша задача — сохранить все события»: в IBU опровергли сообщения о возможной отмене этапов Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов не планирует отменять предновогодние этапы Кубка мира, сообщили в самом IBU. Организация рассматривает возможность проведения соревнований в одном месте с сохранением общего количества гонок. Окончательное решение на этот счёт примут в конце сентября. При этом лидеры сборной России уже 17 сентября намерены участвовать в летнем чемпионате страны и продемонстрировать, кто лучше готов к новому сезону.

Международный союз биатлонистов (IBU) в течение месяца намерен решить судьбу биатлонных соревнований в первой части нового сезона. В связи с пандемией коронавируса в СМИ высказывались опасения, что первые этапы Кубка мира будут отменены или перенесены.

По мере приближения к зиме спортивные федерации постепенно определяются с тем, будут ли они проводить в сложившихся обстоятельствах свои соревнования или нет. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) на первую половину сезона оставил только видоизменённую серию Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, пока не определена судьба двух этапов Кубка мира по шорт-треку в Сеуле и Пекине. Два других старта в Монреале и Лавале отменены вместе со всеми этапами Кубка мира по конькобежному спорту. Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока отказалась от проведения стартов по горнолыжному спорту в Северной Америке.

Биатлон является одним из самых популярных зимних видов спорта, и его судьба волнует многих болельщиков. Накануне агентство «Весь спорт» сообщило, что Международный союз биатлонистов якобы рассматривает возможность отмены всех своих предновогодних соревнований, включая Кубок мира и Кубок IBU, из-за нового роста заболеваемости и закрытых границ. Под угрозой оказались этапы мирового кубка в Контиолахти, Эстерсунде, Хохфильцене и Анси.

Вскоре об этом заговорил и телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он также отметил, что может быть использован формат, в соответствии с которым соревнования будут проводиться в одном конкретном месте. Таким образом, по его словам, IBU возьмёт на вооружение стратегию, которая активно применяется в североамериканских спортивных лигах.

«Прошла информация, что четыре декабрьских этапа Кубка мира по биатлону могут быть отменены. Но обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном северном месте — либо Швеции, либо Финляндии. И там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей. Этакий закрытый «пузырь», как сейчас в НХЛ и НБА», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что в случае отмены международных соревнований российские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка России, которые обычно являются отборочными стартами для попадания в сборную.

В IBU же не стали утверждать, что рассматривают столь пессимистичный для болельщиков сценарий. Напротив, в организации пообещали постараться сохранить все запланированные на ноябрь и декабрь старты.

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов. Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что всё это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость», — цитирует ТАСС пресс-службу IBU.

Окончательное решение о проведении Кубка мира по биатлону будет вынесено во время ближайшего заседания исполкома IBU, которое состоится 26 и 27 сентября. Идея с проведением всех гонок в одном месте тоже может обсуждаться, и такой вариант уже ранее поддержал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

«Ожидаем, что биатлонный сезон состоится. Мы все ждём решения IBU, когда он определится с местом и временем старта. На мой взгляд, наиболее приемлемый вариант — собраться вместе в какой-то определённой стране и провести там первые этапы Кубка мира. Это будет наиболее безопасно для спортсменов, а зрители смогут насладиться соревнованиями», — говорил Польховский «Матч ТВ».

В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что готовы к отмене международных стартов. Если это произойдёт, то организация, по примеру Федерации фигурного катания на коньках России, предложит своим спортсменам альтернативу в виде собственных соревнований. Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

«Прежде всего, хочу сказать, что у нас нет никакой официальной информации об отмене международных соревнований. Но в календаре всероссийских соревнований запланированы этапы Кубка России. И если вдруг случится так, что отменят этапы Кубка мира и Кубка IBU, спортсмены сборной будут выступать на этапах Кубка России», — отметил глава СБР.

Первой проверкой для российских биатлонистов станет летний чемпионат страны, который пройдёт с 17 по 23 сентября в Тюмени. Обычно это мероприятие пропускают ведущие спортсмены, но в нынешних условиях планируется присутствие всех лидеров, о чём также сообщал Польховский. В частности, своё намерение приехать в Тюмень выразила Екатерина Юрлова-Перхт. Но при этом она отметила, что ей будет непросто добираться туда из Австрии, где она проводит подготовку к сезону.

Участие сборной России в соревнованиях по летнему биатлону может оказать влияние на дальнейшее формирование сборной. Перед каждым сезоном именно этот вопрос становится предметом дискуссий специалистов и болельщиков. Споры о том, кто может войти в команду, зачастую ведутся из-за того, что очной встречи сильнейших спортсменов просто не происходит. Теперь же в скором времени расстановка сил в биатлоне станет известна, и это должно пролить свет на то, кто достоин попасть в сборную на этапы Кубка мира, если они всё-таки действительно состоятся.