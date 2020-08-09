«Людям нужно дать праздник»: исполнительный директор СБР о внутренних стартах, привлечении спонсоров и фигурном катании

Ситуацию с отменой международных соревнований нужно использовать для того, чтобы поднять имидж внутренних стартов. Об этом в интервью RT заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак. По его словам, для этого необходимо активно привлекать спортсменов к социальным программам, а также улучшить качество трансляций. Специалист рассказал, за счёт чего фигурное катание с этой точки зрения находится в более выгодном положении, чем другие зимние дисциплины, и объяснил, почему не стоит платить спортсменам за участие в турнирах.

«Спорт нужно соединить с некой социальной программой»

— Сейчас многие виды спорта столкнулись с ситуацией, когда вместо этапов Гран-при и Кубков мира им придётся довольствоваться не слишком популярными внутренними стартами. С чего бы вы начали, если бы захотели вывести второстепенные турниры на топ-уровень? И нужно ли это тому же фигурному катанию, популярность которого в нашей стране ничуть не ниже, чем у биатлона?

— Если говорить о популярности, то она у фигурного катания гораздо выше. Допускать, чтобы у российских фигуристов образовался год простоя, с моей точки зрения, было бы совершенно неправильно и обидно. А отсутствие в календаре таких стартов, как полноценная серия Гран-при, — это именно простой. Значит, нужно срочно думать, что предложить взамен. Я бы, например, как альтернативу попробовал раскрутить Кубок России. Тем более в фигурном катании, если не ошибаюсь, в трёх дисциплинах из четырёх внутрироссийская конкуренция такова, что это, по сути, и есть уровень Гран-при.

Было бы логично хотя бы постараться не потерять спонсоров, а в идеале — подтянуть новых, заинтересовать их. Сейчас очень сложно найти деньги. Нужно, как мне кажется, ориентироваться не только на федеральный уровень, но прежде всего на местный. А для этого хорошо бы проводить этапы в крупных городах, причём в том же формате, что большие чемпионаты, с показательными выступлениями. Публика это любит.

— Для того чтобы предлагать спонсорам какой-то продукт, надо чётко понимать, что именно можно дать. Что бы вы порекомендовали?

— У лыжников, например, в этом году появилось очень любопытное мероприятие — Ski Tour, в рамках которого вся элита в течение месяца перемещается с турнира на турнир, непрерывно стартуя. Понятно, что в фигурном катании такого не сделать в силу того, что этапы Кубка России проводятся даже не раз в неделю, а реже. Но почему не продумать формат, когда все спортсмены приезжают к месту соревнований единым десантом? Вместе принимают участие в каких-то благотворительных акциях, ходят по музеям, ездят на экскурсии? То есть идея в том, чтобы соединить спорт с некой социальной программой. Подобные истории с удовольствием освещает и раскручивает пресса. Помимо этого, можно устраивать неформальные пресс-конференции, автограф-сессии, силами атлетов и тренеров проводить мастер-классы для местной детворы.

Помню, когда биатлонистка Тура Бергер приезжала к нам на какие-то соревнования, мы заранее предупредили её, что в программе запланировано посещение детского хосписа. Наши спортсмены тогда восприняли эту идею довольно скептически. А Тура перед тем, как прилететь в Россию, ходила по соседям в своём городке и просила принести игрушки для больных ребят и привезла с собой два огромных мешка. И их с Мартеном Фуркадом визит в клинику был воспринят российскими СМИ очень позитивно.

— Вы уверены, что наши спортсмены понимают, зачем им может быть нужна подобная активность?

— Во-первых, это красивая человеческая история, на которую к тому же всегда реагирует пресса. Во-вторых, любая дополнительная раскрутка вида спорта в неспортивном ключе — это популярность, потенциальные спонсоры, а значит, дополнительные деньги, пусть не всегда прямые. Российские фигуристы — топ на мировом уровне. Если объединить участников того или иного турнира одной идеей и продуманной, хорошо организованной программой, то высадка подобного десанта в любом городе нашей страны может стать совершенно уникальным и очень заметным мероприятием.

— Но вы же не станете отрицать, что для большинства российских спортсменов любое неформальное общение — это колоссальный стресс, особенно на фоне серьёзных соревнований?

— Я это знаю, возможно, лучше, чем кто-либо другой, потому что и биатлонисты, и лыжники, с которыми мне доводилось работать, — преимущественно люди из небольших городков, для которых стрессом является уже сам приезд в такой мегаполис, как Москва, не говоря уже о пресс-конференциях. Но атлетов обязательно нужно развивать в этом направлении. У нас почему-то так получается, что большой спорт — это либо победа, либо смерть, катастрофа, конец жизни, третьего не дано. В то время как во всем мире это фан, удовольствие.

Никогда не забуду, как на чемпионате мира по биатлону в Холменколлене в 2016 году норвежцы накануне мужской эстафеты всей командой завалились на ночной эфир на телевидении. Смеялись, шутили, общались со зрителями, а на следующий день выиграли. Люди должны кайфовать от собственных выступлений, и все мероприятия «вокруг спорта» этому только способствуют. Понятно, что речь не идёт о загрузке человека перед стартом, но если мы хотим вывести свой вид спорта на иной уровень востребованности и популярности, дополнительная сопутствующая программа должна быть обязательно. Разве те же болельщики откажутся от возможности стать частью такого праздника, «прикоснуться» к своим кумирам? Просто нельзя делать те же автограф-сессии спонтанно. Сметут.

— В каком смысле?

— Увы, в прямом. У нас был случай, когда мы договорились провести автограф-сессию Фуркада и Антона Шипулина в одном из филиалов Adidas в торговом центре на Киевской. Она была назначена на 12 часов дня, но уже в 10 утра магазин оказался наглухо заблокирован народом. Охрана оказалась совершенно не готова к такому повороту и просто самоустранилась. Нам тогда стоило больших усилий вывести спортсменов из толпы. Но это не означает, что такие мероприятия нельзя провести более цивилизованно.

«Хотим отладить механизм качественных трансляций»

— Вы сейчас работаете с прицелом на то, что этапы Кубка мира по биатлону состоятся?

— Да, очень рассчитываем на это. Если же соревнования будут отменены, значит, станем активно раскручивать Кубок России. Хотя такая задача стоит перед Союзом биатлонистов России (СБР) уже сейчас, независимо от того, как будет трансформироваться международный календарь. На этот счёт даже есть специальная программа. Сделать это не так просто, поскольку этапы не проводятся в крупных городах.

— В этом отношении раскручивать турниры по фигурному катанию проще?

— Конечно. Фигуристы соревнуются на стадионе и не зависят ни от каких погодных условий. А та же «Ижевская винтовка» — это почти всегда -25° С. В Тюмени можно организовать телевизионную трансляцию, сделать это в Увате или Чайковском более проблематично, а порой невозможно. Поэтому первым делом мы хотим отладить механизм качественных трансляций, создать единый формат по примеру Международного союза биатлонистов (IBU). Понятно, что на каждом из этапов местные операторы стараются в большей степени вылавливать своих спортсменов, но общая картинка от этого не страдает, поскольку работает единая продюсерская группа.

Это касается любого вида спорта. Нужно стремиться к тому, чтобы выработать единый и максимально высокий стандарт самих соревнований, их организации, освещения. Как это делается в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Независимо от того, проводятся матчи в Нью-Йорке или в каком-нибудь абсолютном американском захолустье, болельщики и журналисты получают один и тот же качественный продукт — картинку, статистику. То же самое происходит в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— Возможно, в фигурном катании на этапах Кубка страны технически можно реализовать ту же систему по формированию списков участников, что принята в Гран-при. Но всегда есть вероятность, что лидер сошлётся на травму или болезнь, если посчитает, что турнир ему не интересен. Может, спортсменам просто нужно платить за участие?

— Что касается соревнований под эгидой СБР, то я никогда не был сторонником идеи платить спортсменам только за их участие в мероприятии. Да и когда работал в лыжах, придерживался тех же позиций. Помню, мы проводили в Перми городской спринт. Организаторы заплатили какие-то сумасшедшие деньги за приезд своих же звёзд, уже завершивших карьеру. Мне это было совершенно непонятно. Зачем? Почему не перевести сумму в призовой фонд? Это как минимум честно, и люди будут серьёзно биться за эти деньги. Хотя понятно, что звёзды уровня Фуркада или Дарьи Домрачевой — это исключительный случай.

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— Фуркад был самой дорогой из биатлонных звёзд?

— Нет, Уле-Эйнар Бьорндален был более чем вдвое дороже даже в 2014 году, когда выглядел уже далеко не так, как в свои лучшие годы.

— Нынешний формат Кубка России у фигуристов не предполагает призовых выплат…

— Но при этом предполагает телевизионное освещение? Тогда тем более нужно искать спонсоров, объяснять им, что если они хотят прикоснуться к виду спорта с победными традициями, то вот он шанс. Другого не будет. Увы, но реальность представляется именно так. Кроме того, упомянутая мной социальная программа — дополнительная возможность для спонсоров на местах найти свою нишу для участия. Пусть города тоже начнут состязаться между собой за проведение этапов. Не суметь «продать» фигурное катание в ситуации, когда любой чих топового фигуриста идёт нарасхват, — это нужно постараться.

— Как все эти грандиозные замыслы увязать с мерами по борьбе с коронавирусом, когда нет никакой гарантии, что болельщики будут допущены на трибуны в прежних масштабах?

— В России зритель — не доход, а охват аудитории, который может быть достижим любыми способами. Например, использовать интернет-трансляции. Можно провести прямой эфир в Instagram или YouTube, в режиме автокино, как сейчас проходят концерты в Лужниках. Понятно, что в ходе этих концертов никто не сидит в машинах: люди привозят еду и напитки, накрывают на капотах импровизированные столы и тусуются компаниями. Это я к тому, что можно придумать множество идей даже в условиях масок, перчаток и социального дистанцирования. Например, лыжный чемпионат России в Малиновке благодаря YouTube посмотрели 45 тыс. человек.

Другой вопрос, что интернет-трансляции должны быть очень качественными. Но фигурное катание и с этой точки зрения выгодно отличается от многих зимних видов спорта. Тут всё перед глазами, в рамках льда, в одной картинке, в то время как в лыжах или биатлоне основные события разворачиваются не на стадионе, а где-то в лесу, а комментатору постоянно нужна статистика, чтобы понимать происходящее.

То есть фигуристы — идеальная тема для всех видов трансляций. Если же говорить глобально, главная задача, которая сейчас должна стоять перед организаторами любого мероприятия, — дать людям праздник. Просто провести соревнования — это скучно и интересно, по большому счёту, узкому кругу специалистов и тем, кто принимает в них участие.