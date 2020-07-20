«IBU не безразлично, что у нас происходит»: Майгуров о репутации СБР, формировании сборной и об отношении к Губерниеву

Вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России зависит не только от самой организации, но и от статуса Российского антидопингового агентства. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил новый президент СБР Виктор Майгуров. По его словам, IBU следит за развитием ситуации в российском биатлоне и рассчитывает на сотрудничество. Специалист также объяснил, какие задачи будут стоять перед новым главным тренером сборной Валерием Польховским, предложил критерии формирования состава национальной команды, а также рассказал о своём отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву.

В Москве состоялась пресс-конференция нового президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. В числе своих основных задач на посту он назвал подготовку сборной к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, стабилизацию финансового положения организации, а также развитие спорта в регионах. За реализацию последнего пункта будет отвечать бывший главный тренер национальной команды Владимир Барнашов.

После ухода предыдущего руководства в СБР остался ряд нерешённых задач, одна из которых — конфликт с бывшим исполнительным директором организации Сергеем Голиковым, который обвинял в финансовых махинациях экс-президента Владимира Драчёва. Чтобы разорвать с ним деловые отношения, организации было необходимо выплатить задолженности по контракту.

Также по теме «Прекрасно понимал, куда я шёл и с кем»: Майгуров избран новым президентом СБР Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России. Он был единственным кандидатом на этот пост после того, как прежний...

«Мы выплатили всю сумму, которая причитается ему по трудовому договору. Отправили документ на расторжение. Не вижу никаких юридических коллизий. Думаю, что в дальнейшем Сергей Валентинович будет помогать СБР», — предположил Майгуров.

Новоиспечённый глава союза подробно рассказал и о задачах, стоящих перед сборной и её наставниками. Так, работа главного тренера, на должность которого был рекомендован Валерий Польховский, будет заключаться в координации всех команд.

«Мы понимаем, что без этого не будет результата. Главный тренер будет полностью понимать логистику, планы подготовки. Вместе с аналитическим и экспертным советом, который мы создадим, будет давать советы по работе сборной», — пояснил функционер.

По его мнению, состав национальной команды должен формироваться исходя из результатов выступления спортсменов на этапах Кубка мира и Кубка IBU, а не показателей на контрольных стартах. Майгуров полагает, что в состав сначала должны попасть участники централизованных сборов, после чего предполагается определённая ротация, исходя из результатов.

«После проведения трёх этапов спортсмены, которые выполнили определённые критерии, продолжают работать в сборной, если не выполнили, то их меняют другие. Но, опять же, все эти вопросы будут обсуждаться на тренерском совете», — пояснил президент СБР.

«Думаю, Ольгу Подчуфарову мы уже не вернём. Что касается Татьяны Акимовой, то она тренируется в Ижевске со своим мужем. Мы планируем ходатайствовать перед ЦСП о её включении в расширенный список. Возможно, на последующих сборах она уже будет готовиться вместе с командой. По Дмитрию Малышко у меня актуальной информации нет. Дорога в сборную никому не закрыта. При соблюдении всех критериев он может в неё попасть», — отметил Майгуров.

Глава СБР признался, что не задумывался над тем, кто является фаворитом в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира. Он привёл пример норвежского биатлониста Йона Оге Тюллума, в 1995 году завоевавшего «Большой хрустальный глобус» и при этом ни разу не попавшего в тройку лидеров на этапах КМ.

«Понятно, что есть основные фавориты: Йоханнес Бё у норвежцев, молодые французские ребята. Конечно, не списываем со счетов Александра Логинова. В женском биатлоне всё менее предсказуемо, есть молодые амбициозные спортсменки. Не могу точно сказать, что кто-то из наших биатлонисток готов бороться за победу в общем зачёте, но нервы соперницам они подпортят. Я рассчитываю на сегодняшний состав сборной России», — заявил Майгуров.

Также по теме «Необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами»: Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР Владимир Драчёв покинул пост президента Союза биатлонистов России (СБР) и отказался от участия в грядущих выборах. По словам...

В последнее время многие бывшие спортсмены, специалисты и эксперты сетовали на постоянные скандалы в СБР, которые становятся достоянием общественности и формируют неправильное представление о российском биатлоне. Глава организации намерен изменить эту тенденцию.

«Ещё одна задача, которую ставлю для себя, — это проведение образования в отношении общения спортсменов и тренеров с прессой. Нам вполне по силам, чтобы все вопросы решались внутри организации, а не выносились за пределы команды и федерации», — пояснил он.

Критики Драчёва обвиняли его в неспособности наладить контакт с Международным союзом биатлонистов (IBU), что препятствует восстановлению полноценного статуса СБР. По словам Майгурова, в ближайшее время должно состояться заседание рабочей группы по данному вопросу. Он добавил, что многое в этой ситуации будет зависеть и от положения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В соответствии с регламентом IBU, национальное антидопинговое агентство должно быть полноправным членом WADA. Этот вопрос будет решаться в ноябре, хотя я не уверен, что всё ограничится одним заседанием. РУСАДА может получить какой-то статус, который будет препятствовать нашему восстановлению. Что касается финансовых обязательств, то размер выплат зависит не от нас, а от расходов на расследование дел наших спортсменов. Конечно, было бы неплохо зафиксировать финальную сумму. Надеюсь, ситуация прояснится в этом году», — рассказал функционер.

Майгуров добавил, что руководство IBU поздравило его с назначением на новый пост и внимательно следит за ситуацией в СБР.

«Все они с оптимизмом смотрят на продолжение нашей работы, потому что мы друг друга знаем не один год, знакомы с проблематикой биатлона. Им не безразлично, что происходит в СБР», — подчеркнул он.

Пресс-конференция не обошлась и без забавных моментов. Известный комментатор Дмитрий Губерниев через ведущего поинтересовался, считает ли его «красавчиком» новый президент СБР.

«Я очень уважительно к нему отношусь. Если Дмитрий себя считает красавчиком, то так оно и есть», — пошутил Майгуров.