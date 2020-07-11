«Прекрасно понимал, куда я шёл и с кем»: Майгуров избран новым президентом СБР

Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России. Он был единственным кандидатом на этот пост после того, как прежний глава организации Владимир Драчёв отказался участвовать в выборах. После избрания на пост Майгуров пообещал, что вплотную займётся работой с региональными федерациями и постарается решить финансовые проблемы СБР. При этом он отметил, что восстановления полноценного членства в IBU пока ждать не стоит.

В подмосковных Химках прошла внеочередная конференция Союза биатлонистов России, в ходе которой состоялись выборы нового президента СБР. Решением делегатов от региональных федераций победу одержал единственный кандидат на этот пост Виктор Майгуров. Он пришёл на смену Владимиру Драчёву, который накануне покинул должность и отказался от участия в выборах.

Для победы Майгурову необходимо было получить голоса трёх четвертей делегатов, то есть заручиться поддержкой как минимум 34 из 45 человек, принимавших участие в отчётно-выборной конференции. В итоге кандидатуру двукратного призёра Олимпийских игр и трёхкратного чемпиона мира поддержали единогласно.

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Сразу после выборов главы СБР было сформировано новое правление организации. Его состав был сокращён с десяти до семи человек. Голосование проходило по списку, предложенному Майгуровым, и в нём остались пятеро прежних членов — сам новоизбранный президент СБР, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин и Иван Черезов. К ним присоединились судья международной категории Иван Мелихов и исполнительный директор Саратовской федерации биатлона Сергей Литяк.

Майгуров избран на четырёхлетний срок, а новое правление СБР будет работать до 2022 года. Его первое заседание в обновлённом составе должно состояться в середине следующей недели. На нём, в частности, будет решён вопрос с вице-президентами организации.

После избрания Майгуров заверил, что в первую очередь будет стараться наладить работу с региональными федерациями, а также решить финансовые проблемы СБР. Ранее министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев в беседе с RT указал на то, что прежнее руководство потеряло контакт с регионами.

«Сегодня много вопросов было со стороны регионов, что с ними была утеряна связь. Первое заседание совета СБР мы проведём в сентябре, где обсудим их деятельность. Дал обещание, чтобы через год снова собрать конференцию для изменения устава. Долги реально есть, но они не такие критичные. Я прекрасно понимал, куда я шёл и с кем», — заявил Майгуров РИА Новости.

Одной из задач, которую также предстоит выполнить Майгурову, будет возвращение СБР полного членства в IBU, которого организацию лишили в 2017 году. Присутствовавший на конференции министр спорта Олег Матыцин пожелал Союзу не повторить судьбу Всероссийской федерации лёгкой атлетики, находящейся сейчас в глубоком кризисе.

«Не хотел бы сравнивать и проводить параллели с ВФЛА. Это разные истории конфликтов. Надеюсь, что в биатлоне мы избежим такого же кризиса, который сейчас мы наблюдаем в отношениях ВФЛА и World Athletics. Ещё раз повторяю, надо выстраивать диалог с международным сообществом. Надо быть ответственными перед самими собой», — сказал Матыцин.

Майгуров признал, что быстро восстановить членство СБР не получится. Этот вопрос во многом зависит от статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который пока не определён из-за продолжающихся разногласий с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Положа руку на сердце, думаю, что в ноябре вряд ли это состоится, так как мы зависим от слушаний между РУСАДА и WADA. Один из критериев восстановления СБР — статус нашего антидопингового агентства. Все остальные критерии могут быть выполнены. Но, скорее всего, всё останется в подвешенном состоянии. Также в планах провести рабочую встречу с руководством IBU. Возможно, найдём какие-то компромиссы», — добавил Майгуров.

Покинувший пост президента СБР Владимир Драчёв отметил, что в течение двух лет старался выполнять свою работу добросовестно, но теперь он должен сосредоточиться на своей основной деятельности в Государственной думе.

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«Это было сложное решение. Когда всю душу и сердце отдаёшь любимому виду спорта, а потом приходит момент выбора. В Госдуме много работы. Было принято решение совместно с моими коллегами об оставлении поста. Весь пакет направлений в биатлоне, который надо выполнять, очень сложный. На данный момент просто ничто не решается. Когда я приходил в 2018 году, то понимал, что здесь будет очень сложно. Уверен, что в 2022 году будет больше кандидатов. Сейчас надо подхватить вид спорта и довести до Олимпиады», — отметил экс-глава СБР.

Драчёв добавил, что успел перед своим уходом погасить долги перед сотрудниками организации. При этом он посетовал, что так и не смог исправить ошибки своих предшественников, вследствие которых организация лишилась полноценного членства в IBU.

«До 31-го числа я погасил все задолженности, выплаты проведены. У нас есть небольшие долги перед людьми, которые продолжают работать. «Газпром» будет дальше сотрудничать с СБР. Также Минспорт выполняет огромную работу, оказывая поддержку. Я не вижу больших проблем перед СБР. Состояние организации стабильное. Биатлон — живой вид спорта. Основное из того, что не успел сделать, — это то, что не смогли убедить IBU. Не мы в такое состояние привели федерацию, но нашей команде приходилось два года выплачивать деньги. Эти средства нам бы очень помогли в финансировании сборных команд, регионов, закупке патронов и экипировки», — рассказал Драчёв.

Президент IBU Олле Далин поздравил Майгурова с избранием и отметил его управленческий опыт, который он получил в международной федерации.

«Как двукратный олимпийский призёр и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Виктором и его командой, чтобы развить прогресс, достигнутый в реформировании российского биатлона», — сказал функционер ТАСС.

«Необходимо провести дальнейшую работу, но мы уверены, что будут внесены необходимые изменения для обеспечения защиты чистых спортсменов и восстановления СБР в качестве полноправного члена IBU», — добавил он.

С положительной точки зрения охарактеризовал Майгурова и чемпион мира Антон Шипулин, выразивший уверенность в том, что новый президент выведет биатлон в России из кризиса.

«Впереди огромный объём работы в очень непростое для российского биатлона время. Уверен, что Виктор Викторович приложит все возможные усилия, чтобы вывести родной для всех нас вид спорта из кризиса. Его управленческий опыт, особенно в Международном союзе биатлонистов, его деловые и личные качества помогут ему в этом деле. Поздравляю его с этим назначением и желаю успехов в новой должности!» — написал Шипулин в своём Instagram.