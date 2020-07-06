«Поможет CAS принять правильное решение»: что говорят эксперты о нестыковках в делах Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Доказательства наличия поддельных подписей Григория Родченкова в делах биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной помогут CAS принять справедливое решение. Об этом в беседе с RT заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, новые нестыковки в обвинении позволят восстановить репутацию российских спортсменов. Ранее эксперты немецкого издания Der Spiegel пришли к выводу, что семь из девяти показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории подписаны другим человеком.

Новость о том, что подпись бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями против биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной может оказаться поддельной, вызвала неоднозначную реакцию в России. Одни эксперты выразили уверенность, что теперь спортсменкам будет значительно проще доказать свою правоту. Другие же призвали не делать поспешных выводов.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, к расследованию немецкого издания Der Spiegel, сделавшего такой вывод, стоит относиться серьёзно.

«Его итоги могут стать поводом для пересмотра всей истории с российскими биатлонистками. Получается, она абсолютно не так однозначна, как нам представлял господин Родченков. Более того, всё совсем не так. Появляется всё больше фактов, которые говорят против обвинения. Во-первых, это подлог с доверенностью, а во-вторых, эта история. То есть возникает очень много противоречий. В данном случае это идёт на пользу спортсменам: они оказываются не такими злодеями, как их представлял глава московской антидопинговой лаборатории и так называемое сообщество «борцов за чистый спорт», — заявил Васильев в беседе с RT.

В то же время он добавил, что пока сложно предположить, как ситуация с подписями скажется на допинговых делах других российских спортсменов, так как в каждом из них решающую роль может сыграть целый ряд факторов.

«Выводы экспертов Der Spiegel помогут CAS принять правильное для Зайцевой, Вилухиной и Романовой решение. Накапливается достаточно много аргументов против команды Родченкова и WADA. На фоне общей грязи, которая лилась в адрес россиян, в частности биатлонистов, выясняется, что всё не так однозначно. А это здорово. Всё-таки есть надежда, что спортсмены будут оправданы», — заключил Васильев.

Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. Он предположил, что появление новых подробностей, ставящих под сомнения показания Родченкова, являются спланированной акцией.

«Положение Родченкова становится всё более жалким. Он уже становится никому не нужным. Ему надо набраться смелости и прийти с признанием в Следственный комитет РФ. И дать уже достоверные показания о том, как всё было на самом деле, с кем он был в сговоре и кого подсаживал на допинг. Это поможет преступнику скостить себе тюремный срок», — цитирует Свищёва РИА Новости.

Между тем от конкретных комментариев по поводу расследования Der Spiegel отказался генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он отметил, что суд должен принять справедливое решение, но подчеркнул, что проблемы отечественного спорта не ограничиваются ситуацией вокруг Зайцевой, Романовой и Вилухиной.

«Я не знаю, конкретно по каким фактам завязано ведение дел. Но у нас много вопросов, на которых нужно самим дать ответы. Я пока ничего не видел, но сколько раз появлялась информация, что присутствует поддельная подпись? И чем это закончилось? Все эти домыслы или версии, эти гадалки и ромашки достали уже. Вопрос в другом: что мы делаем для того, чтобы эти вопросы исключить? И что мы делаем, чтобы у нас такого никогда не было?» — приводит слова Гануса Sport24.

Der Spiegel провёл масштабное расследование с привлечением экспертов, которым удалось доказать предположения, возникшие у российской стороны ещё в марте. Тогда на слушаниях по делу трёх биатлонисток их адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК), изначально выступивший в качестве обвинителя, использовал поддельные подписи Родченкова. Дело в том, что именно его показания стали ключевым фактором при вынесении обвинительного приговора.

Тогда МОК предоставил новое нотариально заверенное письмо главы антидопинговой лаборатории, в котором он якобы подтверждал подлинность своих показаний, а также давал разрешение на использование своих электронных подписей.

Однако новый судебно-медицинский анализ показал, что под семью из девяти показаний Родченкова стоят подписи, сделанные рукой другого человека. В остальные два письма вставлены их цифровые копии. Ещё в марте Панич заявлял, что если фальсификация документов будет доказана, их необходимо будет изъять из дела.

В 2017 году на тот момент завершившая карьеру Зайцева получила пожизненную дисквалификацию в связи с обвинением в нарушении антидопинговых правил. В её анализе крови было зафиксировано повышенное содержание соли, а в пробах мочи нашли элементы мужского ДНК. Кроме того, на двух пробирках были обнаружены царапины, что могло указывать на незаконное вскрытие. Кроме того, Родченков назвал её в списке спортсменов, принимавших запрещённые препараты во время сочинской Олимпиады. В результате биатлонистка была лишена серебра Игр, завоёванного в эстафете.

Что касается подозрительного анализа мочи, то экспертам Der Spiegel удалось выяснить, что ДНК принадлежит её мужу. Сама спортсменка подтвердила, что на тот момент они пытались зачать ребёнка.

«Представляете, каково это — сказать своему мужу, что в твоей моче была найдена мужская ДНК? Эта ситуация могла бы разрушить мою семью. Всё равно что вас обвиняют в убийстве, хотя вы никому вообще не причинили никакого вреда», — цитирует Зайцеву Der Spiegel.

В свою очередь, Панич отметил, что МОК уже согласился с данным выводом и не предъявляет претензий по поводу подозрительных проб мочи.

После вынесения обвинительных приговоров Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляцию в CAS. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.