СМИ: В допинг-пробе Зайцевой нашли мужскую ДНК

В одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.

Как сообщает Der Spiegel, допинг-проба была взята в октябре 2014 года. Позже результаты её анализа были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в суде по делу Зайцевой — тогда следователи МОК сочли итоги проверки пробы доказательством мошенничества.

Отмечается, что, по данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

Ранее сообщалось, что Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР.