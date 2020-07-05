СМИ: В допинг-пробе Зайцевой нашли мужскую ДНК

Короткая ссылка
В одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.
СМИ: В допинг-пробе Зайцевой нашли мужскую ДНК
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает Der Spiegel, допинг-проба была взята в октябре 2014 года. Позже результаты её анализа были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в суде по делу Зайцевой — тогда следователи МОК сочли итоги проверки пробы доказательством мошенничества.

Отмечается, что, по данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

Ранее сообщалось, что Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить