Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).

По словам представителя СБР, которые передаёт ТАСС, спортсменка взяла самоотвод.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

Её выдвижение на выборы в правление СБР вызвало неоднозначную реакцию в биатлонном сообществе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев согласился с позицией Хайо Зеппельта относительно выдвижения Зайцевой в правление СБР.