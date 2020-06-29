Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР
- РИА Новости
По словам представителя СБР, которые передаёт ТАСС, спортсменка взяла самоотвод.
Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.
Её выдвижение на выборы в правление СБР вызвало неоднозначную реакцию в биатлонном сообществе.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев согласился с позицией Хайо Зеппельта относительно выдвижения Зайцевой в правление СБР.