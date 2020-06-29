Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).
Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР
  • РИА Новости

По словам представителя СБР, которые передаёт ТАСС, спортсменка взяла самоотвод.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

Её выдвижение на выборы в правление СБР вызвало неоднозначную реакцию в биатлонном сообществе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев согласился с позицией Хайо Зеппельта относительно выдвижения Зайцевой в правление СБР.

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