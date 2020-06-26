Губерниев согласился с Зеппельтом относительно выдвижения Зайцевой в правление СБР

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания своего немецкого коллеги Хайо Зеппельта относительно выдвижения двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).

«Сразу скажу, что я ни на йоту не сомневаюсь в чистоте Зайцевой, Романовой и Вилухиной, но мы знаем, что они лишены титулов вице-чемпионок Олимпийских игр в Сочи, и заседание CAS было, а решение о виновности или невиновности Зайцевой будет через несколько месяцев. Но вот сейчас-то как раз вопрос быть может крайне тревожный и даже опасный, потому что на данный момент Ольга Зайцева является дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил. И вот сейчас даже Хайо Зеппельт написал, что если СБР пойдёт на это, то сделает несколько шагов назад. С этим можно согласиться, потому что СБР по-прежнему не восстановлен в правах и по-прежнему очень много нюансов, связанных с употреблением допинга в нашем биатлоне несколько лет назад», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что в случае избрания Зайцевой в правление СБР такое решение будет однозначно воспринято за Западе.

«Потому что мы в любом случае должны играть по правилам в этом биатлонном сообществе. Поэтому сейчас вопрос очень интересный и не праздный. Мы надеемся на взвешенное, твёрдое решение от CAS. Надеемся, что будут возвращены медали нашим спортсменкам, потому что работа здесь проделана огромная, и вот уже тогда мы ждём и Вилухину, и Романову, и, конечно же, Ольгу Зайцеву на различные руководящие и тренерские посты», — добавил Губерниев.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее в РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР.