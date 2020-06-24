В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР

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Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР
  • РИА Новости

«Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, — это очередной шаг на старые грабли», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

По её мнению, российский биатлон таким образом в очередной раз показывает, что слова его руководства расходятся с реальными делами.

«Я считаю, что следует сначала дождаться решения Спортивного арбитражного суда, а потом уже думать о выдвижении», — заявила Пахноцкая.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее Виктор Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР.

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