Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР

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Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.
Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР
  • РИА Новости

«Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы», — говорится в заявлении Майгурова, текст которого передаёт пресс-служба СБР.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Васильев опроверг информацию о своём выдвижении на пост главы СБР.

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