Васильев опроверг информацию о своём выдвижении на пост главы СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев опроверг информацию о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я ещё не определился», — приводит слова Васильева ТАСС.

Прежде СМИ сообщили, что кандидатура 57-летнего специалиста была предложена Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, которую он возглавляет.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее стало известно, что Виктор Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР.