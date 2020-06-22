Васильев опроверг информацию о своём выдвижении на пост главы СБР

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев опроверг информацию о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
Васильев опроверг информацию о своём выдвижении на пост главы СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я ещё не определился», — приводит слова Васильева ТАСС.

Прежде СМИ сообщили, что кандидатура 57-летнего специалиста была предложена Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, которую он возглавляет.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее стало известно, что Виктор Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР.

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