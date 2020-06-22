Васильев опроверг информацию о своём выдвижении на пост главы СБР
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- РИА Новости
«Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я ещё не определился», — приводит слова Васильева ТАСС.
Прежде СМИ сообщили, что кандидатура 57-летнего специалиста была предложена Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, которую он возглавляет.
Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.
Ранее стало известно, что Виктор Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР.