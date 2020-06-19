Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР
- РИА Новости
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«Насколько мне известно, в СБР планируется попытка создания попечительского совета. Иначе вопросы финансирования просто не решить. Попечительский совет сейчас стоит за Майгуровым», — цитирует «Спорт-Экспресс» руководителя медиаслужбы СБР Константина Бойцова.
Отчётно-выборная конференция, на которой действующий президент СБР Владимир Драчёв может лишиться своей должности, пройдёт 11 июля.
Ранее сообщалось, как развивается конфликт между Драчёвым и членами правления СБР.