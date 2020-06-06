«Без третейского судьи никак не обойтись»: как развивается конфликт между Драчёвым и членами правления СБР

Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков и Сергей Тарасов отказались от участия в очередном заседании организации, на котором обсуждались предстоящие выборы президента. Они выразили недовольство действиями коллег, выступивших против главы СБР Владимира Драчёва. При этом СМИ сообщили, что сам глава организации призвал региональные федерации бойкотировать отчётно-выборную конференцию. В Международном союзе биатлонистов (IBU) и в Министерстве спорта России заявили, что следят за развитием ситуации.

В российском биатлоне продолжает развиваться скандал, поводом для которого послужили разногласия между президентом СБР Владимиром Драчёвым и несколькими членами правления организации.

От участия в заседании правления, на котором обсуждался формат проведения внеочередной отчётно-выборной конференции, отказались Сергей Чепиков и Сергей Тарасов. Они отметили, что не поддерживают коллег, выступивших за досрочную смену власти.

«На мой взгляд, если есть какие-то претензии, то их можно обсудить внутри союза. Мы же решили момент по тренерскому составу. Биатлон — это спорт мужественных людей, защитников Отечества, поэтому неприятно видеть какие-то разногласия. Это неправильно», — цитирует Чепикова РИА Новости.

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Масла в огонь подлили слухи о том, что Драчёв призвал региональные федерации бойкотировать предстоящие выборы. Дело в том, что голосование не состоится, если на нём не будут присутствовать 25 из 50 представителей организаций. Сам президент никак не прокомментировал данную информацию, подчеркнув, что у него нет времени на очередную полемику с членами правления. Кроме того, пока неизвестно, примет ли он участие в заседании, назначенном на 11 июля.

«Сейчас я занимаюсь тем, чтобы наша национальная команда начала централизованную работу, существует очень много вопросов. Многие федерации находятся в такой ситуации, что нужно срочно готовиться. Но нам легче, чем летним видам спорта», — заявил Драчёв.

Накануне в СБР предположили, что поддерживающие действующего президента федерации действительно могут отказаться от участия в голосовании. Однако член правления Андрей Левунин призвал их этого не делать.

По мнению главы Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева, предполагаемый призыв Драчёва говорит о том, что функционеру есть что скрывать.

«Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти без потери достоинства. Если ты хочешь подтвердить свою легитимность, то должен не призывать к бойкоту, а, наоборот, постараться победить в открытой, честной и конкурентной борьбе, убедив регионы в верности выбранного пути», — цитирует Васильева News.ru.

Скандал в СБР прокомментировал и двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. Он признался, что ему неприятно и в то же время смешно наблюдать за развитием ситуации, и выразил недоумение по поводу того, что стороны никак не могут прийти к общему знаменателю.

«Этот цирк (а это именно цирк) всем надоел. Я вижу эту ситуацию так, что без третейского судьи уже никак не обойтись. И правление, и президент не хотят уходить в сторону. И получается патовая ситуация, что без подписи президента не утверждаются тренеры, а правление рекомендует других специалистов», — уверен Ярошенко.

Недоумение по поводу происходящего выразил и известный тренер Александр Привалов. Он напомнил, что раньше о подобных конфликтах не могло быть и речи.

«Когда идёт эта постоянная полемика между членами СБР, я смотрю и думаю: до чего же мы дожили? Как это всё могло произойти? Все друг друга поливают грязью, такие вещи говорят — ужас. Когда я работал, просто была радость от деятельности. В команде всё было хорошо, все уважали друг друга. Была дружба, поэтому были и результаты. Никто не отлынивал от работы», — отметил Привалов.

Несколько дней назад на официальном сайте СБР появился пресс-релиз, в котором подтверждалось, что отчётно-выборная конференции состоится 11 июля. Кроме того, пояснялось, что на решение провести внеочередные выборы повлияли действия Драчёва, приведшие к «управленческому коллапсу и катастрофическому состоянию дел». Под заявлением стояли подписи первого вице-президента Алексея Нуждова, вице-президентов Виктора Майгурова и Юрия Векшина, а также членов правления Ивана Черезова и Левунина.

Впоследствии заявление было удалено, а в организации объяснили его попадание на сайт технической ошибкой. По другой версии, просьба удалить пресс-релиз исходила от министра спорта РФ Олега Матыцина.

Недовольство Драчёвым начало расти ещё в апреле. Тогда в распоряжении СМИ оказалось письмо от имени авторитетных функционеров, тренеров и бывших биатлонистов. Они связали низкие результаты сборной с нерациональными действиями главы СБР, а также обвинили его в неумении наладить отношения как с российскими, так и с международными биатлонными организациями.

В конце апреля правление союза инициировало проведение внеочередных выборов. Поводом для этого послужила резкая критика Драчёва в адрес кандидатов на посты в тренерском штабе национальной команды.

На протяжении двух месяцев стороны продолжили обмениваться взаимными упрёками. Так, Васильев раскритиковал функционера за резкое ухудшение финансового положения СБР.

«Как можно было довести до такого состояния финансовую деятельность в СБР? За два года просто катастрофа произошла. Я такого не припомню. Даже в самые тяжёлые 1990-е годы, когда вообще было безденежье, не было такого позорища, как сейчас», — посетовал Васильев.

Стоит отметить, что конфликт беспокоит не только представителей российского биатлона. В IBU заявили, что внимательно следят за развитием ситуации, однако не намерены в неё вмешиваться. А в Минспорте выразили надежду на то, что в скором времени сторонам удастся устранить разногласия.

Внеочередные выборы главы СБР пройдут 11 июля в Химках. На должность наблюдателя назначен Привалов. Список кандидатов на место Драчёва будет сформирован после 26 июня.