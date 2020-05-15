Спорный состав тренеров и выборы нового руководителя: конфликт между Драчёвым и правлением СБР разгорелся с новой силой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв разослал письма членам правления СБР и региональных федераций, в которых обвинил коллег в нежелании отчитываться за свои решения. В частности, он подверг критике предложенный правлением состав тренерского штаба сборной страны, а также идею проведения очередного заседания организации в период пандемии коронавируса. О причинах очередного конфликта в российском биатлоне — в материале RT.

В российском спорте продолжает разгораться конфликт между главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым и правлением организации. Как стало известно, на неделе функционер подверг критике коллег за нежелание отчитываться за свои действия, причём разослал письмо не только всем членам правления СБР, но также и руководителям региональных федераций.

«Совет — ещё один орган СБР, второй по значимости после конференции. В него входят 48 человек, дополнительно представлены ещё три федерации», — пояснил Драчёв ТАСС.

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Причиной конфликта между Драчёвым и правлением стало формирование нового тренерского штаба сборной России по биатлону. По итогам заседания на должность старшего наставника был рекомендован действующий вице-президент СБР Валерий Польховский. При этом мужскую команду должен был возглавить Роберт Кабуков, а женскую — Владимир Королькевич. Однако кандидатуры не устроили руководителя Союза, который предположил, что возникнут серьёзные проблемы в случае их утверждения.

По словам Драчёва, они могут быть вызваны наличием допингового прошлого у тренеров. С учётом того, что с декабря 2017 года СБР находится под санкциями со стороны Международного союза биатлонистов и не может принимать соревнования под эгидой IBU, подобные шаги, скорее всего, окажут негативное влияние на процесс восстановления.

«Высоко оцениваю профессиональные навыки тренеров, предлагаемых большинством голосов правления СБР, однако, учитывая сложную ситуацию, в которой находится СБР в глазах международного сообщества, постоянные провокации по отношению к нашей сборной, не считаю возможным привлечение кого-либо из них на должность главного специалиста. Их работа может лишь усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР в правах», — цитирует Драчёва ТАСС.

При этом Драчёв заверил, что готов рассмотреть назначение Польховского на должность тренера одной из групп атлетов. Однако лишь в том случае, если данную идею поддержат члены правления и совета СБР.

«Пока страна находится в режиме самоизоляции, нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе штаба. При этом я совершенно убеждён, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью скальпеля, без применения грубых методов отбойного молотка, что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР», — добавил Драчёв.

На критику со стороны главы СБР отреагировал сам Польховский. Вице-президент не стал комментировать заявления в свой адрес, однако рассказал, что Королькевич был очень возмущён.

«Владимиру Борисовичу очень неприятно слышать от Владимира Петровича обвинения. Королькевич имеет европейскую лицензию тренера, он работал в сборной Беларуси, там можно, а тут вопросы возникают? Он, конечно, очень расстроен этой информацией, так как для неё нет оснований», — приводит слова Польховского РИА Новости.

Стоит отметить, что за последние 15 лет многие представители российского биатлона намекали на причастность Польховского к допинговым скандалам с участием отечественных спортсменов. Так, в 2009 году о специалисте нелестно отзывалась двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

«Польховский — это человек с проблемами. Вспомните: первые допинговые скандалы в сборной появились во время его правления. На одном из собраний он открыто заявил: «Хватит бегать на витаминах, надо как иностранцы». Понимаете, откуда это всё пошло? До этого мы боялись, тряслись — не дай бог попадёмся. А тут всё открытым текстом», — заявляла Ишмуратова в интервью изданию «Время новостей».

Подобного мнения о бывшем наставнике женской сборной России придерживается и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. В 2018 году он рассказывал, что Ишмуратова чуть не покинула национальную команду, потому что не хотела работать с Польховским, обвинял того в причастности к допинговым скандалам, и не изменил своего мнения два года спустя.

«Польховский в последние десять лет был изгнан Прохоровым, белорусами и казахами, потому что везде были скандалы, интриги и не было результатов. Если его назначить главным тренером сборной России, то рейды полиции станут нормой», — написал Тихонов на своём официальном сайте, намекая на инцидент с Александром Логиновым на чемпионате мира в Антерсельве.

Также есть серьёзные претензии и к Королькевичу. Ранее наставник уже работал с национальной командой России, а его спортсменки оказывались в центре допинг-скандалов. Так, в 2014 году повторное отстранение за применение запрещённых препаратов получила Екатерина Юрьева, также была дисквалифицирована Ирина Старых.

В связи с этим неудивительно, что утверждение состава тренерского штаба сборной России затянулось. После голосования правления, список наставников должен быть подписан руководителем СБР и отправлен в Министерство спорта. Однако этого до сих пор не было сделано. Кроме того, появились слухи, что в процессе его составления были допущены определённые ошибки.

«Списки в Минспорта ещё не поданы. Что касается ошибок, которые были в этих списках, то они были выявлены на подготовительном этапе и оказались чисто техническими: перепутаны даты рождения, места проживания», — пояснил Драчёв.

Тем не менее многие поспешили обвинить в этом лично президента СБР, открыто выражавшего несогласие с формированием штаба. Подобное мнение озвучил Виктор Никитин, работающий персонально с Антоном Бабиковым.

«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинается подготовка, но списки спортсменов и наставников не утверждены, хотя правлением всё согласовано. И что теперь делать? Президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент — бог и царь?» — возмутился Никитин.

Недовольство нынешней ситуацией выразил и Александр Касперович. Персональный тренер Александра Логинова признался, что отсутствие утверждённого тренерского состава не позволяет спортсменам производить подготовку.

«Паники насчёт несогласования штаба нет, но скажу, что с личными тренерами никто не общается. По крайней мере, мы тренируемся, подготовка идёт. Конечно, мне очень интересно, кто будет работать. Хотя бы по программе подготовки узнать, что нам делать и куда мы движемся. Уже давно надо было обговорить такие моменты», — выразил мнение Касперович.

Инцидент вызвал удивление у члена правления СБР Ивана Черезова. Трёхкратный чемпион мира подтвердил, что решение о назначении Польховского, Кабукова и Королькевича было принято ещё до майских праздников.

«Президент должен был подписать... Честно говоря, думал, что всё отправлено, но потом увидел, что есть какие-то технические ошибки. У меня было удивление. Не знаю, у нас заседаний правления больше не было. Есть общий чат в одном из мессенджеров. В планах есть проведение правления в ближайшее время», — рассказал Черезов.

Стоит предполагать, что в ближайшее время ситуация вокруг Союза биатлонистов России будет лишь накаляться. Как известно, на очередном заседании правления может быть рассмотрен вопрос о выборе нового президента организации, хотя Драчёв пока не планирует покидать свой пост. В связи с этим он уже раскритиковал идею устроить собрание в период пандемии коронавируса.

«В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, однако не считаю целесообразным обязывать региональные федерации изыскивать дополнительные средства для оплаты дороги и проживания в этот сложный для всех экономический период. Отношусь к этой идее как к пиру во время чумы», — заявил Драчёв.