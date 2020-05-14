Драчёв рассказал об ошибках в документах об утверждении тренеров сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с выявлением ошибок в документах на согласование с Министерством спорта кандидатов в тренерский штаб сборной России.

«Списки в Минспорт ещё не поданы. Что касается ошибок, которые были в этих списках, то они были выявлены на подготовительном этапе и были чисто техническими: были перепутаны даты рождения, места проживания», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ещё 10 апреля СБР предложил Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России, после чего должен был отправить его кандидатуру на согласование в Минспорт. 21 апреля исполком СБР назначил на пост старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова, а женской — Владимира Королькевича, кандидатуры которых также должны быть утверждены министерством.

Ранее Драчёв выразил мнение о процессе смены тренерского штаба национальной команды страны.