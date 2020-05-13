Драчёв считает, что смена тренеров в сборной России производится методом отбойного молотка

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение о процессе смены тренерского штаба национальной команды страны.
Драчёв считает, что смена тренеров в сборной России производится методом отбойного молотка
  • РИА Новости

«Я совершенно убеждён, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью скальпеля, без применения грубых методов отбойного молотка, что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР», — цитирует Драчёва ТАСС.

По словам руководителя российского биатлона, в условиях пандемии коронавируса и с учётом того, что страна находится в режиме самоизоляции, неправильно делать выводы о работе тренерского штаба сборной России и проводить кардинальные изменения.

При этом он признался, что боится брать на себя ответственность и уверен, что должен остаться на посту президента СБР.

Ранее Драчёв назвал пиром во время чумы организацию внеочередной конференции СБР.

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