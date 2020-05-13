Драчёв назвал пиром во время чумы организацию внеочередной конференции СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал пиром во время чумы проведение внеочередной конференции, на которой могут состояться выборы нового руководителя организации.
Драчёв назвал пиром во время чумы организацию внеочередной конференции СБР
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Свою позицию он изложил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, выдержки из которого приводит ТАСС.

«В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, однако не считаю целесообразным обязывать региональные федерации изыскивать дополнительные средства для оплаты дороги и проживания в этот сложный для всех экономический период», — подчеркнул Драчёв.

Он также признался, что члены правления отказываются предоставлять ему рабочую информацию, что, по мнению президента, является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР.

Ранее сообщалось, что Драчёв сообщил об ошибках в документах об утверждении тренеров сборной России по биатлону.

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