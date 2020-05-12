Драчёв сообщил об ошибках в документах об утверждении тренеров сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что в документах на согласование с Министерством спорта кандидатов в тренерский штаб сборной России были допущены ошибки.

«Нами были допущены ошибки в некоторых документах. Все они были технического плана. Это полностью вопрос документации, ничего другого. Согласования специалистов стоит ждать в ближайшее время», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ещё 10 апреля СБР предложил Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России, после чего должен был отправить его кандидатуру на согласование в Минспорт, а 21 апреля исполком СБР назначил на пост старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова, а женской — Владимира Королькевича, кандидатуры которых также должны быть утверждены министерством.

Ранее сообщалось, что IBU в начале июня обсудит вопрос восстановления СБР.