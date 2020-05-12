IBU в начале июня обсудит вопрос восстановления СБР

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на ближайшем заседании обсудит процесс восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU, отчёт рабочей группы по восстановлению СБР в правах включён в повестку дня заседания исполкома, которое состоится 6—7 июня.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее Сергей Голиков сообщил, что долги СБР составляют порядка 7 млн рублей.