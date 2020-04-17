Голиков сообщил, что долги СБР составляют порядка 7 млн рублей

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что сумма задолженностей организации составляет порядка 7 млн рублей.

По словам Голикова, которые передаёт ТАСС, порядка 5 млн рублей — это долги по зарплате, остальное — задолженности по текущим расходам, таким как аренда, телефонная связь, расчёт с поставщиками.

Он отметил, что в общую сумму не входит компенсация СБР Международному союзу биатлонистов (IBU) за расходы на процесс восстановления прав организации.

Ранее сообщалось, что Голиков назвал нелегитимным решение приостановить его полномочия в СБР.