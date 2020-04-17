Голиков сообщил, что долги СБР составляют порядка 7 млн рублей
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- РИА Новости
По словам Голикова, которые передаёт ТАСС, порядка 5 млн рублей — это долги по зарплате, остальное — задолженности по текущим расходам, таким как аренда, телефонная связь, расчёт с поставщиками.
Он отметил, что в общую сумму не входит компенсация СБР Международному союзу биатлонистов (IBU) за расходы на процесс восстановления прав организации.
Ранее сообщалось, что Голиков назвал нелегитимным решение приостановить его полномочия в СБР.