Голиков назвал нелегитимным решение приостановить его полномочия в СБР

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает нелегитимным решение организации о приостановке его полномочий.

«Я получил письмо о том, что я отстранён, но это решение я считаю нелегитимным. Я должен получить подписанный членами правления протокол заседания, но в нынешней ситуации они не могли поставить под ним подписи, поскольку оно проходило по видеоконференции», — приводит слова Голикова ТАСС.

Он отметил, что о решении ему должны были сообщить больше половины членов правления (шесть человек), но по факту это сделал только один, а это значит, что с юридической точки зрения ни о каком решении правления ему неизвестно.

«Меня временно отстранили от работы, но причин этого решения не указано. Я передам все документы, пусть проверяют, тем более что я не возражаю против проверки моей деятельности. Пусть проверяют деятельность Драчёва, этого я и хотел добиться», — добавил функционер.

Ранее он заявил, что намерен добиться отставки Драчёва с поста главы СБР.