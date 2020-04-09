Голиков заявил, что намерен добиться отставки Драчёва с поста главы СБР

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что намерен добиться отставки Владимира Драчёва с поста главы организации.
Голиков заявил, что намерен добиться отставки Драчёва с поста главы СБР
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Почти каждый в отдельности член правления СБР считает, что Драчёв не справляется со своими обязанностями. Но тогда вопрос: почему правление не выносит решение о проведении внеочередной конференции?» — приводит слова Голикова ТАСС.

Он отметил, что инициировать внеочередные выборы можно двумя способами: решением правления, в которое входят десять человек, или призывом большинства региональных федераций, как минимум 28 из которых должны выступить за проведение внеочередной выборной конференции.

«И я этим буду заниматься, поскольку правление не решилось на такой шаг, будем действовать вторым путём, который более трудоёмкий и затратный. Но ничего страшного», — добавил функционер.

Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 1 апреля стало известно, что ветераны биатлона призвали его уйти в отставку с занимаемой должности.

Ранее в СБР заявили о приостановке полномочий чиновника, пытавшегося разоблачить Драчёва.

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