Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности
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- РИА Новости
«Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчёт каждого члена правления о проделанной работе, о посещении/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложения по развитию СБР», — цитирует Драчёва «Советский спорт».
Он также признался, что члены правления организации отказываются предоставлять ему необходимую информацию о проделанной работе, аргументируя это своей неподотчётностью ему.
«По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР», — сказал Драчёв.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.
Ранее Драчёв выразил мнение, что смена тренеров в сборной России производится методом отбойного молотка.