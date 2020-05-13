Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут избрать нового главу организации.
Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчёт каждого члена правления о проделанной работе, о посещении/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложения по развитию СБР», — цитирует Драчёва «Советский спорт».

Он также признался, что члены правления организации отказываются предоставлять ему необходимую информацию о проделанной работе, аргументируя это своей неподотчётностью ему.

«По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР», — сказал Драчёв.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее Драчёв выразил мнение, что смена тренеров в сборной России производится методом отбойного молотка.

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