Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут избрать нового главу организации.

«Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчёт каждого члена правления о проделанной работе, о посещении/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложения по развитию СБР», — цитирует Драчёва «Советский спорт».

Он также признался, что члены правления организации отказываются предоставлять ему необходимую информацию о проделанной работе, аргументируя это своей неподотчётностью ему.

«По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР», — сказал Драчёв.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее Драчёв выразил мнение, что смена тренеров в сборной России производится методом отбойного молотка.