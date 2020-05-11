Тихонов: если Польховского назначить в сборную, то рейды полиции станут нормой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.

«Польховский в последние десять лет был изгнан Прохоровым, белорусами и казахами. Везде были скандалы, интриги, не было результатов. Если его назначить главным тренером сборной России, то рейды полиции станут нормой. Губерниев пытается приложить все силы, чтобы Польховский стал главным тренером, поскольку прекрасно понимает, что при смене руководства СБР ему придётся комментировать уборку урожая в колхозе «Напрасный труд», — написал Тихонов на своём сайте.

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский является основным кандидатом на должность главного тренера национальной команды страны.

Ранее биатлонист Волков рассказал о завершении карьеры и работе тренером в сборной России.