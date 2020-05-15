Драчёв разослал в региональные федерации письма с критикой решений правления СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв разослал письма с критикой последних решений правления организации во все региональные федерации.

«Такие же письма были написаны в адрес всех региональных федераций, всех членов совета СБР. Совет — ещё один орган СБР, второй по значимости после конференции. В него входят 48 человек, дополнительно представлены ещё три федерации», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В письмах глава СБР раскритиковал коллег по правлению за нежелание отчитываться за свою работу и принятые большинством голосов решения о формировании нового тренерского штаба и проведении внеочередных выборов.

Ранее сообщалось, что Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности.