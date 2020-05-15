Драчёв разослал в региональные федерации письма с критикой решений правления СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв разослал письма с критикой последних решений правления организации во все региональные федерации.
Драчёв разослал в региональные федерации письма с критикой решений правления СБР
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Такие же письма были написаны в адрес всех региональных федераций, всех членов совета СБР. Совет — ещё один орган СБР, второй по значимости после конференции. В него входят 48 человек, дополнительно представлены ещё три федерации», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В письмах глава СБР раскритиковал коллег по правлению за нежелание отчитываться за свою работу и принятые большинством голосов решения о формировании нового тренерского штаба и проведении внеочередных выборов.

Ранее сообщалось, что Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности.

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