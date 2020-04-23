«Амбиции мешают находить компромиссы»: правление СБР инициировало внеочередные выборы президента организации

Правление Союза биатлонистов России созвало внеочередную конференцию, на которой должна решиться судьба президента организации. Дата её проведения станет известна позднее. По словам трёхкратного чемпиона мира Ивана Черезова, поводом для такого шага послужила критика действующего главы Владимира Драчёва в адрес нового тренерского штаба сборной России. Сам функционер выразил сомнение в законности такого решения.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение созвать внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней будет решаться ряд вопросов, касающихся будущего организации и её руководства. В частности, речь идёт о выборах нового президента.

«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте союза.

Дата и время проведения конференции будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Известно лишь, что подготовкой займётся временно исполняющий обязанности исполнительного директора союза Виктор Майгуров.

Действующий президент СБР Владимир Драчёв, чьи полномочия истекают лишь в 2022 году, признался, что узнал как о самом заседании правления, так и о созыве конференции из СМИ. В связи с этим он не стал комментировать целесообразность данного решения, а заявил о намерении проверить его легитимность.

«Насколько я знаю, по уставу отчётно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления», — заявил Драчёв ТАСС.

При этом вице-президент СБР Сергей Чепиков опроверг заявление функционера, что правление провело собрание без его ведома. Его слова подтвердил трёхкратный чемпион мира Иван Черезов.

«Заседание было запланировано три дня назад. Майгуров в общем чате правления написал сообщение: 23 апреля состоится собрание, на котором будут обсуждаться текущие вопросы СБР. Большинство членов правления подтвердили своё участие. Владимир Драчёв прочитал сообщение, но не ответил. Предложений о переносе от него тоже не поступило», — рассказал Черезов «Известиям».

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Учитывая напряжённую обстановку вокруг СБР и его главы, такое решение сложно назвать неожиданным. В начале апреля целый ряд авторитетных спортсменов, тренеров и других специалистов призвали Драчёва добровольно покинуть свой пост. Ему вменялись в вину низкие результаты биатлонистов, нежелание проводить реформы и налаживать контакты как с региональными, так и международными организациями, а также многочисленные финансовые проблемы.

Предполагается, что последней каплей стали высказывания президента о новом тренерском штабе сборной. Драчёв изначально выступал против кандидатур Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты наставников мужской и женской команд. Однако накануне он в жёсткой форме раскритиковал главного тренера Валерия Польховского.

«О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что у каждого есть плюсы и минусы. Но на данный момент самый главный фактор заключается в том, что СБР не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над союзом перед Олимпиадой. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?» — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Высказывания главы СБР удивили как самого Польховского, который назвал его действия странными, так и других специалистов. Так, Черезов выразил уверенность в том, что сложившая ситуация не пойдёт на пользу российскому биатлону.

Схожей позиции придерживается и двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. По его словам, биатлонные власти должны работать сообща. В противном случае кому-то необходимо покинуть занимаемую должность.

«Его самолюбие сейчас уязвлено, начинается новый виток конфликта. Как раз к этой внеочередной конференции, думаю, поступят определённые материалы от ревизионной проверки насчёт Драчёва», — предположил Ярошенко.

Учитывая обстоятельства, немногие решаются говорить о конкретных кандидатах на место преемника Драчёва. Бывший президент СБР Александр Тихонов лишь заявил, что не намерен вновь избираться на эту должность, однако на примете у него есть подходящая кандидатура.

В свою очередь, Ярошенко предположил, что преемником Драчёва может стать Майгуров.

«Это грамотный, хороший управленец, человек, который не будет до последнего упираться и находить компромиссные решения. Биатлон в кризисе. Некоторые шаги, которые предпринимались руководством, выглядели нелогично. Найти общий язык не составляет большого труда, но амбиции многих мешают находить эти компромиссы», — отметил Ярошенко.

Стоит отметить, что у решения провести внеочередные выборы есть и противники. Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин подчеркнул, что сейчас не время для кардинальных изменений в российском биатлоне.

«Мы все сконцентрированы на своём здоровье и здоровье окружающих, необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте. Тем не менее решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава — значит, люди, отвечающие за работу федерации, посчитали этот шаг необходимой мерой», — заявил Шипулин.