«Амбиции мешают находить компромиссы»: правление СБР инициировало внеочередные выборы президента организации
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение созвать внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней будет решаться ряд вопросов, касающихся будущего организации и её руководства. В частности, речь идёт о выборах нового президента.
«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте союза.
Дата и время проведения конференции будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Известно лишь, что подготовкой займётся временно исполняющий обязанности исполнительного директора союза Виктор Майгуров.
Действующий президент СБР Владимир Драчёв, чьи полномочия истекают лишь в 2022 году, признался, что узнал как о самом заседании правления, так и о созыве конференции из СМИ. В связи с этим он не стал комментировать целесообразность данного решения, а заявил о намерении проверить его легитимность.
«Насколько я знаю, по уставу отчётно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления», — заявил Драчёв ТАСС.
При этом вице-президент СБР Сергей Чепиков опроверг заявление функционера, что правление провело собрание без его ведома. Его слова подтвердил трёхкратный чемпион мира Иван Черезов.
«Заседание было запланировано три дня назад. Майгуров в общем чате правления написал сообщение: 23 апреля состоится собрание, на котором будут обсуждаться текущие вопросы СБР. Большинство членов правления подтвердили своё участие. Владимир Драчёв прочитал сообщение, но не ответил. Предложений о переносе от него тоже не поступило», — рассказал Черезов «Известиям».
Учитывая напряжённую обстановку вокруг СБР и его главы, такое решение сложно назвать неожиданным. В начале апреля целый ряд авторитетных спортсменов, тренеров и других специалистов призвали Драчёва добровольно покинуть свой пост. Ему вменялись в вину низкие результаты биатлонистов, нежелание проводить реформы и налаживать контакты как с региональными, так и международными организациями, а также многочисленные финансовые проблемы.
Предполагается, что последней каплей стали высказывания президента о новом тренерском штабе сборной. Драчёв изначально выступал против кандидатур Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты наставников мужской и женской команд. Однако накануне он в жёсткой форме раскритиковал главного тренера Валерия Польховского.
«О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что у каждого есть плюсы и минусы. Но на данный момент самый главный фактор заключается в том, что СБР не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над союзом перед Олимпиадой. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?» — цитирует Драчёва «Матч ТВ».
Высказывания главы СБР удивили как самого Польховского, который назвал его действия странными, так и других специалистов. Так, Черезов выразил уверенность в том, что сложившая ситуация не пойдёт на пользу российскому биатлону.
Схожей позиции придерживается и двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. По его словам, биатлонные власти должны работать сообща. В противном случае кому-то необходимо покинуть занимаемую должность.
«Его самолюбие сейчас уязвлено, начинается новый виток конфликта. Как раз к этой внеочередной конференции, думаю, поступят определённые материалы от ревизионной проверки насчёт Драчёва», — предположил Ярошенко.
Учитывая обстоятельства, немногие решаются говорить о конкретных кандидатах на место преемника Драчёва. Бывший президент СБР Александр Тихонов лишь заявил, что не намерен вновь избираться на эту должность, однако на примете у него есть подходящая кандидатура.
В свою очередь, Ярошенко предположил, что преемником Драчёва может стать Майгуров.
«Это грамотный, хороший управленец, человек, который не будет до последнего упираться и находить компромиссные решения. Биатлон в кризисе. Некоторые шаги, которые предпринимались руководством, выглядели нелогично. Найти общий язык не составляет большого труда, но амбиции многих мешают находить эти компромиссы», — отметил Ярошенко.
Стоит отметить, что у решения провести внеочередные выборы есть и противники. Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин подчеркнул, что сейчас не время для кардинальных изменений в российском биатлоне.
«Мы все сконцентрированы на своём здоровье и здоровье окружающих, необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте. Тем не менее решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава — значит, люди, отвечающие за работу федерации, посчитали этот шаг необходимой мерой», — заявил Шипулин.
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