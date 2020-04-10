«Совмещение позиций ещё не обсуждали»: вице-президент СБР Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
В скором времени Валерий Польховский может сменить на посту главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. Такое решение было принято на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), где он в настоящий момент занимает должность вице-президента. Теперь его кандидатуру должны утвердить в Министерстве спорта РФ.
В разные годы Польховский входил в тренерский штаб российской сборной, работал с резервистами, а также возглавлял национальную команду в этом виде спорта. В прошлом году он вошёл в руководящий состав СБР.
При этом пока неизвестно, останется ли за специалистом должность вице-президента.
«Была довольно протяжённая дискуссия по этому поводу. У меня было одно мнение, у разных членов правления — свои мнения. В конечном счёте решили оставить пост главного тренера и выдвинуть на эту должность кандидатуру Польховского. Впрочем, её ещё нужно согласовать с Минспортом. Вопрос совмещения Польховским позиций мы ещё не обсуждали», — цитирует РИА Новости президента СБР Владимира Драчёва.
Также Польховскому было поручено сформировать новый тренерский штаб национальной команды. По его словам, в СБР рассматривается возможность привлечения к работе иностранных специалистов, однако пока о конкретных именах говорить рано. При этом появилась информация, что речь идёт о словенском специалисте Владимире Королькевиче и бывшем тренере сборной Казахстана Роберте Каблукове.
«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать. Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому обсуждается вопрос финансирования, во что это выльется для СБР. Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести всё это на правление до 20 апреля», — пояснил Польховский.
Далеко не все положительно восприняли новость о потенциальном назначении Польховского и других изменениях в сборной. Так, по мнению Хованцева, на посту вице-президента СБР он не в полной мере выполнял свои обязанности, а его слова якобы зачастую расходятся с делом. Кроме того, специалист посетовал, что о происходящем он узнаёт из интернета.
«Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись ещё в декабре. Так что для меня это не шок, я предвидел подобное развитие событий. Когда его пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдёт», — заявил Хованцев в эфире «Матч ТВ».
Кроме того, тренер выразил недоумение по поводу приглашения в сборную иностранцев.
«С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России (ОКР) пойдёт на это», — добавил Хованцев.
Раскритиковал кандидатуру Польховского и бывший глава СБР Александр Тихонов. Он напомнил, что под руководством Польховского Екатерина Юрьева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, а Светлана Ишмуратова была недовольна его работой.
«Польховский изгнан из трёх стран, а СБР его на главного тренера выдвигает. Я даже не сомневаюсь, что его кандидатура не пройдёт через экспертную комиссию министерства», — цитирует Тихонова «Советский спорт».
При этом сами спортсмены настроены более оптимистично.
«Надеюсь, что всё это будет на благо команды. Знаком с ним, но конкретно я под его руководством не тренировался. Но человеческие качества у него нормальные», — сказал Максим Цветков.
В свою очередь, чемпион мира 2020 года Александр Логинов подчёркивал, что готов работать с любым наставником.
«Вне зависимости от того состава СБР моя работа заключается в том, чтобы тренироваться и показывать результат. На мне это никак не скажется. Я знаю, что и для чего делаю. Должен не обращать внимания на то, что происходит вокруг меня. Вне зависимости от того, каким будет тренерский коллектив, руководящий состав, я в любом случаю найду с людьми общий язык», — заверил Логинов.
При этом существует иная точка зрения. Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отметил, что должность главного тренера сборной России можно вовсе упразднить, так как и у мужской, и у женской команд есть свои наставники. А личный тренер Логинова Александр Касперович высказался против частой смены тренерского штаба.
«Основные проблемы — это выстраивание логистики, направлений, индивидуального подхода. Кто будет главным, кто будет старшим... Слишком много вопросов. Конечно, я против того, что постоянно меняется штаб. Два года отработали — поменяли, нереально какие-то вещи сделать. Здесь нужно дать тренерам возможности для работы», — уверен Касперович.
Формирование нового тренерского штаба является одной из мер, направленных на улучшение положения российского биатлона. Подводя итоги предыдущего сезона, Драчёв неоднократно подчёркивал, что в межсезонье как федерации, так и наставникам предстоит решить целый ряд задач.
«План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры. Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее», — приводит слова Драчёва ТАСС.
- «Глобусы» Бё и Вирер, прорыв Логинова, прощание Фуркада и Мякяряйнен: как завершился Кубок мира по биатлону
- Госпитализация Халиуллиной, негодование Подчуфаровой и вопрос зарплат: какое влияние коронавирус оказал на биатлон
- «Неуважение к законам»: спортивное сообщество раскритиковало Резцову из-за её слов о карантине
- Касперович уверен, что Логинов может объяснить любому тренеру направление работы
- Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из СМИ