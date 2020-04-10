«Совмещение позиций ещё не обсуждали»: вице-президент СБР Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной

Руководство Союза биатлонистов России выдвинуло кандидатуру вице-президента организации Валерия Польховского на должность главного тренера сборной. Теперь это решение должно утвердить Министерство спорта РФ. Кроме того, до 20 апреля планируется сформировать тренерский штаб национальной команды. Не исключено, что в него войдут иностранные специалисты.

В скором времени Валерий Польховский может сменить на посту главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. Такое решение было принято на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), где он в настоящий момент занимает должность вице-президента. Теперь его кандидатуру должны утвердить в Министерстве спорта РФ.

В разные годы Польховский входил в тренерский штаб российской сборной, работал с резервистами, а также возглавлял национальную команду в этом виде спорта. В прошлом году он вошёл в руководящий состав СБР.

При этом пока неизвестно, останется ли за специалистом должность вице-президента.

«Была довольно протяжённая дискуссия по этому поводу. У меня было одно мнение, у разных членов правления — свои мнения. В конечном счёте решили оставить пост главного тренера и выдвинуть на эту должность кандидатуру Польховского. Впрочем, её ещё нужно согласовать с Минспортом. Вопрос совмещения Польховским позиций мы ещё не обсуждали», — цитирует РИА Новости президента СБР Владимира Драчёва.

Также Польховскому было поручено сформировать новый тренерский штаб национальной команды. По его словам, в СБР рассматривается возможность привлечения к работе иностранных специалистов, однако пока о конкретных именах говорить рано. При этом появилась информация, что речь идёт о словенском специалисте Владимире Королькевиче и бывшем тренере сборной Казахстана Роберте Каблукове.

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«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать. Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому обсуждается вопрос финансирования, во что это выльется для СБР. Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести всё это на правление до 20 апреля», — пояснил Польховский.

Далеко не все положительно восприняли новость о потенциальном назначении Польховского и других изменениях в сборной. Так, по мнению Хованцева, на посту вице-президента СБР он не в полной мере выполнял свои обязанности, а его слова якобы зачастую расходятся с делом. Кроме того, специалист посетовал, что о происходящем он узнаёт из интернета.

«Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись ещё в декабре. Так что для меня это не шок, я предвидел подобное развитие событий. Когда его пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдёт», — заявил Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, тренер выразил недоумение по поводу приглашения в сборную иностранцев.

«С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России (ОКР) пойдёт на это», — добавил Хованцев.

Раскритиковал кандидатуру Польховского и бывший глава СБР Александр Тихонов. Он напомнил, что под руководством Польховского Екатерина Юрьева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, а Светлана Ишмуратова была недовольна его работой.

«Польховский изгнан из трёх стран, а СБР его на главного тренера выдвигает. Я даже не сомневаюсь, что его кандидатура не пройдёт через экспертную комиссию министерства», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

При этом сами спортсмены настроены более оптимистично.

«Надеюсь, что всё это будет на благо команды. Знаком с ним, но конкретно я под его руководством не тренировался. Но человеческие качества у него нормальные», — сказал Максим Цветков.

В свою очередь, чемпион мира 2020 года Александр Логинов подчёркивал, что готов работать с любым наставником.

«Вне зависимости от того состава СБР моя работа заключается в том, чтобы тренироваться и показывать результат. На мне это никак не скажется. Я знаю, что и для чего делаю. Должен не обращать внимания на то, что происходит вокруг меня. Вне зависимости от того, каким будет тренерский коллектив, руководящий состав, я в любом случаю найду с людьми общий язык», — заверил Логинов.

При этом существует иная точка зрения. Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отметил, что должность главного тренера сборной России можно вовсе упразднить, так как и у мужской, и у женской команд есть свои наставники. А личный тренер Логинова Александр Касперович высказался против частой смены тренерского штаба.

«Основные проблемы — это выстраивание логистики, направлений, индивидуального подхода. Кто будет главным, кто будет старшим... Слишком много вопросов. Конечно, я против того, что постоянно меняется штаб. Два года отработали — поменяли, нереально какие-то вещи сделать. Здесь нужно дать тренерам возможности для работы», — уверен Касперович.

Формирование нового тренерского штаба является одной из мер, направленных на улучшение положения российского биатлона. Подводя итоги предыдущего сезона, Драчёв неоднократно подчёркивал, что в межсезонье как федерации, так и наставникам предстоит решить целый ряд задач.

«План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры. Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее», — приводит слова Драчёва ТАСС.