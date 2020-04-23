Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что организации необходимо новое руководство.

«Решение принято. Верное оно или нет — время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем биатлоне, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Все члены правления поняли: будут страдать и спортсмены, и тренеры, и сотрудники федерации. Надо выбирать новое руководство, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация непростая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но данный кризис должен пройти. Значит, необходима новая команда. Кто будет выдвигать кандидатуры, понять тяжело. Я пока не планирую», — цитирует Черезова ТАСС.

23 апреля правление СБР объявило о проведении внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент организации.

Ранее Драчёв назвал нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР.