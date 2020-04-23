Драчёв назвал нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что решение правления организации о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции является нелегитимным.

«Сейчас будем проверять это решение на легитимность. Насколько я знаю, по уставу отчётно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления», — приводит слова Драчёва ТАСС.

53-летний функционер возглавляет СБР с мая 2018 года.

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.