Губерниев назвал СБР «биатлонным террариумом единомышленников»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) провести внеочередную отчётно-выборную конференцию, по итогам которой может быть избран новый глава организации.

«В этой ситуации ясно одно: что бы сейчас ни обещали кандидаты на пост, какие золотые горы — всего этого не будет. Это совершенно точно. Давайте взглянем в окно, посмотрим, что творится с российской и мировой экономикой, и поймём, что вала спонсоров в российском спорте не будет. Хорошо, если найдутся люди, готовые помогать, однако основная нагрузка упадёт на федерацию, Министерство спорта, Центр подготовки сборных команд, которые существуют на деньги налогоплательщиков. Этот клубок ещё будет раскручиваться, и мы увидим работу этого знаменитого биатлонного террариума единомышленников», — заявил Губерниев в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Также известный комментатор считает, что основному кандидату на должность главного тренера сборной России по биатлону Валерию Польховскому должен быть дан карт-бланш на формирование штаба.

Ранее Черезов заявил, что в российском биатлоне слишком много негатива.