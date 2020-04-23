Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной конференции СБР

Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной отчётно-выборной конференции.

«Выборы правления и президента СБР. Говорить о дате пока сложно, потому что всё зависит от пандемии», — приводит слова Чепикова РИА Новости.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее Чепиков заявил, что заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчёва.