Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной конференции СБР

Короткая ссылка
Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной отчётно-выборной конференции.
Чепиков рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на внеочередной конференции СБР
  • РИА Новости

«Выборы правления и президента СБР. Говорить о дате пока сложно, потому что всё зависит от пандемии», — приводит слова Чепикова РИА Новости.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее Чепиков заявил, что заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить