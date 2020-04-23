Чепиков: заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчёва

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Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков прокомментировал решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.
Чепиков: заседание правления СБР не было проведено втайне от Драчёва
  • © Владислав Белогруд
  • РИА Новости

«Я принимал участие в заседании. Владимир Драчёв, может, и не в курсе был, у него были неотложные дела. Это не было сделано втайне от него. Он тоже как бы поддержал это решение», — приводит слова Чепикова РИА Новости.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что Драчёв назвал нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР.

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